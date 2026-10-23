Anfrage kam: Würde Marlisa Rudzio bei Fame Fighting boxen?

Marlisa Rudzio (37) war bei Fame Fighting diesmal nur als Zuschauerin dabei. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie vor Ort allerdings, dass sie tatsächlich schon einmal eine Anfrage für einen eigenen Kampf erhalten hatte. Doch wer auf ein mögliches Boxdebüt der Influencerin hofft, wird enttäuscht: "Ich würde das niemals machen", stellte Marlisa unmissverständlich klar. "Ich bin absolut kein Typ fürs Kämpfen und Schlagen." Wie sie sich in einem Duell schlagen würde, kann sie sich offenbar schon ausmalen. "Ich wäre diejenige, die im Boxring im Kreis rennen und davonrennen würde. Ich bin gar nicht für so was gemacht. Das wäre nicht meins", scherzte sie.

Auch eine mögliche Kontrahentin könnte Marlisa wohl nicht mehr für den Boxsport begeistern. Statt Konflikte mit Fäusten auszutragen, setzt die Realitybekanntheit lieber auf ein klärendes Gespräch. "Da lasse ich lieber den Spitzensportlern den Vortritt", betonte sie gegenüber Promiflash. Hinzu kommt ein gesundheitlicher Faktor, der gegen einen Auftritt im Ring spricht: Marlisa leidet unter Belastungsasthma und bezweifelt deshalb, dass ihre Kondition für mehrere anstrengende Runden ausreichen würde. "Ich bin sportlich nicht so bewandt. Egal, wie oft ich trainieren würde", erklärte sie. Ein Boxdebüt ist für die Influencerin damit offenbar vom Tisch.

Während Marlisa bei "Fame Fighting" lieber vom Zuschauerplatz aus mitfieberte, wartet bereits das nächste Realityabenteuer auf sie. Gemeinsam mit ihrem Partner William Raab zieht sie ins Forsthaus Rampensau Germany, wo sich das Paar mit den anderen prominenten Teams in verschiedenen Challenges messen muss. Dass es dabei ordentlich zur Sache gehen dürfte, ließ Marlisa im Gespräch mit Promiflash bereits durchblicken: "Das wird, glaube ich, die krasseste Staffel aller Zeiten."

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Imago Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

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Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026