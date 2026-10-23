Aleksandar Petrovic verrät: Promi-Büßen wird hart für ihn

Oweia! Wenn das mal kein harter Brocken wird, denn Aleksandar Petrovic (35) stellt sich seiner Vergangenheit: Der Realitystar gehört zur Besetzung der neuen Staffel von Das große Promi-Büßen und muss sich dort seinen früheren Fehltritten stellen. Im Promiflash-Interview deutet er nun an, dass ihn im Camp eine besonders harte Erfahrung erwartet habe – eine, die es in dieser Form in der Sendung offenbar noch nie gegeben hat. Verraten will er natürlich nichts – aber ein bisschen neugierig machen, das darf er dann doch: "Ich habe es gerade schon einmal gesagt – ich darf ja nicht zu viel verraten – aber ich habe da etwas durchgemacht, was noch keiner bisher beim Promi-Büßen durchmachen musste, in der Geschichte vom Promi-Büßen." Und ob seine "Runde der Schande" besonders emotional aufwühlend war? Die Antwort fällt knapp und unmissverständlich aus: "Jap."

Besonders zugesetzt hat dem Realitystar offenbar, dass er nicht nur mit einem einzelnen Fehler konfrontiert wurde. Stattdessen habe er sich gleich für mehrere Verfehlungen aus ganz unterschiedlichen Lebensphasen verantworten müssen. "Das Ding ist, ich habe noch nie so viel Kritik auf einmal bekommen für verschiedene Fehler", schildert Aleks gegenüber Promiflash. "Meistens kriegst du immer nur für einen Fehler die Kritik, aber die geballte Ladung an Kritik aus diversen Zeiten, wo du verschiedene Fehler gemacht hast, das war schon hart. Und das regt einen zum Nachdenken an." Dass eine solche Rundumbehandlung Spuren hinterlässt, ist wenig verwunderlich. Aleks selbst zieht aus der intensiven Erfahrung jedoch auch etwas Positives: Er habe für sein weiteres Leben etwas Wichtiges mitgenommen.

Für die fünfte Staffel des Formats zieht Aleks gemeinsam mit neun weiteren Prominenten in das Camp am österreichischen Erzberg. Zu seinen Mitstreitern zählen unter anderem Georgina Fleur (36), Cosimo Citiolo (45), Eike Immel (65), Nadja Großmann, Raffaela Raab, Marwin Klute (29), Sahel, Melissa (31) Hofman und Annamiltina. Durch das Format führt erneut Olivia Jones (56), die die Kandidaten in der berüchtigten "Runde der Schande" mit ihren vergangenen Verfehlungen konfrontiert – ein Termin, dem traditionell niemand entgeht. Wer sehen möchte, was genau Aleks dort erlebt hat, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden: Die neue Staffel soll im Herbst 2026 kostenfrei auf Joyn zu sehen sein.

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

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Imago Olivia Jones beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn