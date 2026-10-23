Nächste Etappe im Strafprozess: Wird Russell Brand aussagen?

Der Strafprozess gegen Russell Brand (51) geht in der kommenden Woche in die nächste Phase über: Vor dem Londoner Gericht wird die Anklage ihre Beweisführung voraussichtlich zu Beginn der Woche abschließen, sodass die Verteidigung des Schauspielers an die Reihe kommt. Noch völlig offen ist dabei, ob Russell selbst in den Zeugenstand treten und sich zu den Vorwürfen äußern wird. Seine Anwälte wollen diese Entscheidung laut The Standard erst treffen, wenn sie das von der Staatsanwaltschaft präsentierte Material vollständig ausgewertet haben. Angeklagt ist der Brite in sieben Punkten: drei Fälle von Vergewaltigung, drei Fälle sexueller Nötigung und ein Fall unsittlicher Nötigung. Sechs Frauen werfen ihm die mutmaßlichen Taten vor, die sich zwischen 1999 und 2009 ereignet haben sollen. Russell bestreitet sämtliche Anklagepunkte.

Zu einer eigenen Schilderung vor der Strafkammer ist der Angeklagte keineswegs verpflichtet. Die Beweislast liegt bei der Staatsanwaltschaft, weshalb ein Schweigen in Betracht gezogen werden könnte, um unter Umständen einem Kreuzverhör der Gegenseite zu entgehen. Seit dem Prozessauftakt schilderten die sechs Frauen ihre Darstellungen der mutmaßlichen Vorfälle, die sich in einem Hotelzimmer, in Toilettenräumen, in einem Studio sowie in Russells Schlafzimmer zugetragen haben sollen. Die Verteidigung hielt bei ihren bisherigen Befragungen unter anderem dagegen, dass einzelne sexuelle Begegnungen einvernehmlich gewesen seien. In anderen Fällen habe Russell aufgehört, sobald eine Frau Nein gesagt habe. Insgesamt könnte sich das Verfahren über bis zu zehn Wochen ziehen.

Auf der Anklagebank verfolgt Russell das Geschehen meist regungslos. An nahezu jedem Verhandlungstag sitzt seine Ehefrau Laura Gallacher (39) im Gerichtssaal und zeigt ihm auch während der belastenden Aussagen öffentlich ihren Rückhalt. Bereits zum Auftakt des Verfahrens war sie an der Seite ihres Mannes vor dem Londoner Gericht erschienen. Der Comedian hatte sich damals hoffnungsvoll geäußert, dass die Sache für alle Beteiligten einen guten Ausgang nehmen werde, und betonte immer wieder, dass er sich und Laura von "Gottes Rüstung" geschützt wisse. Begleitet von seiner Ehefrau blickt der Entertainer nun den kommenden Verhandlungstagen entgegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ankunft von Russell Brand am Southwark Crown Court in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Brand und Laura Gallacher verlassen das Southwark Crown Court in London nach einer Anhörung zu Vorwürfen, die er bestreitet

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Brand, Comedian