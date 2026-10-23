Dschungel & Co.: Auf diese TV-Shows hat Valencia Stöhr Lust

Im deutschen Realityfernsehen hat sich Valencia Stöhr längst einen Namen gemacht. Doch auf ihren bisherigen Auftritten möchte sich die TV-Bekanntheit offenbar nicht ausruhen. Im Promiflash-Interview plauderte sie nun aus, welche Shows sie gerne als Nächstes ausprobieren würde. Ganz oben auf ihrer Liste steht dabei ein echter Realityklassiker: "Ein großer Traum ist natürlich das Dschungelcamp", erklärte sie. Dass in Australien allerlei Herausforderungen auf sie warten würden, scheint Valencia keineswegs abzuschrecken. Vor allem beim Essen sieht sie sich bestens gewappnet: "Die Essensprüfungen sind für mich gar kein Problem", stellte sie selbstbewusst klar.

Doch das Dschungelcamp ist längst nicht das einzige Format, mit dem Valencia liebäugelt. Auch Forsthaus Rampensau könnte sie sich gut vorstellen. Und offenbar steht sogar schon ein möglicher Teampartner für das Abenteuer fest. "Da hätte ich auch schon eine passende Begleitung, das lassen wir jetzt mal noch unter Verschluss, aber es ist ein Mann", verriet Valencia. Ebenfalls auf ihrer Wunschliste steht Der Promihof. Im Gespräch mit Promiflash schwärmte sie: "Ja, klar, wieso nicht? Ein bisschen Land, Landleben, ein bisschen Kühe melken. Das ist doch super."

Bis sich einer ihrer Wünsche erfüllt, ist Valencia aktuell in einem anderen Realityabenteuer zu sehen: In der Halloween-Ausgabe von #CoupleChallenge tritt sie gemeinsam mit ihrer Teampartnerin Giuliana Farfalla (30) an. Die beiden gingen allerdings nicht unvorbereitet ins Camp, sondern hatten sich bereits im Vorfeld eine Strategie zurechtgelegt. Valencia verriet gegenüber Promiflash: "Sie kümmert sich um die Hetero-Boys. Ich kümmere mich um die LGBTs und die Girls. Und das hat super funktioniert, wie ihr es sehen werdet." Wie sich das Duo in den Challenges schlägt und ob sich der Plan auszahlt, erfahren die Fans jeden Freitag auf RTL+ sowie um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

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Imago Valencia Stöhr bei der Premiere von "Kampf der Reality Allstars", 2026 in Köln

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Imago Valencia Stöhr anläßlich der Premierenfeier zum RTL2

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RTLZWEI Giuliana Farfalla und Valencia Stöhr bei "#CoupleChallenge" Halloween Edition