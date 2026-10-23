Aleks stellt sich im "Promihof"-Zoff auf Christinas Seite

Bei Der Promihof steht ein pikantes Wiedersehen bevor: Vanessa Nwattu (26) und Christina Dimitriou (34) werden bald gemeinsam in dem Format zu sehen sein. Brisant ist die Begegnung vor allem wegen ihrer gemeinsamen Vergangenheit, denn beide Frauen waren einst mit Aleksandar Petrovic (35) liiert. Im Promiflash-Interview wurde der Realitystar nun gefragt, für welche seiner beiden Ex-Freundinnen das Aufeinandertreffen wohl schwieriger werden könnte. Eine eindeutige Einschätzung dazu hatte Aleks zunächst nicht, seine Unterstützung machte er jedoch unmissverständlich deutlich: "Es ist, glaube ich, für beide schwer. Aber ich bin auf Christinas Seite", stellte er klar.

Schon vor der Ausstrahlung ranken sich zahlreiche Gerüchte um das Format. So soll es bei "Der Promihof" hinter den Kulissen ordentlich gekracht haben. Aleks selbst lässt sich von diesen Erzählungen allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Gegenüber Promiflash erklärte er, dass er sich lieber selbst ein Bild machen wolle, bevor er sich ein Urteil bilde. "Hab ich auch schon gehört, aber im Endeffekt glaube ich keinen Gerüchten, weil ich weiß, die meisten pushen das nur hoch", so der Reality-TV-Star. "Ich muss die Ausstrahlung abwarten." Wie turbulent es zwischen seinen beiden Verflossenen tatsächlich zugegangen ist, wird sich also erst zeigen, wenn die Episoden veröffentlicht werden.

Schon bald öffnet "Der Promihof" erneut seine Tore und schickt insgesamt 22 Promis und Realityneulinge auf einen Bauernhof in Polen. Besonders pikant: Ausgerechnet Christina und Vanessa bilden ein Duo und müssen sich als Team beweisen. Ob sie trotz ihrer Vorgeschichte an einem Strang ziehen oder die alten Geschichten doch noch für Spannungen sorgen, bleibt abzuwarten. Wie turbulent es auf dem Hof tatsächlich zugeht, erfahren die Zuschauer ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLzwei. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Folgen jetzt bereits vorab auf RTL+ streamen.

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Collage: Imago, Instagram Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTLZWEI "Der Promihof" 2026