Rührende Geste: Ingrid Alexandra trägt Mette-Marits Tiara

Ein Schmuckstück von unschätzbarem emotionalem Wert stand beim jüngsten Galaempfang im Schloss von Oslo im Blickpunkt: Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) schmückte sich beim traditionellen Parlamentarierbankett erstmals mit der historischen Amethyst-Tiara aus dem Besitz ihrer Mutter, Königin Mette-Marit (53). Während König Haakon (53) und Königin Sonja (89) die geladenen Gäste empfingen, fehlte Mette-Marit gesundheitsbedingt, da sie sich nach einer schweren Lungenoperation noch bis zum nächsten Sommer schonen muss. Durch die bewusste Wahl des familiären Erbstücks trug die 22-jährige Thronfolgerin die Abwesende symbolisch mitten in den Festsaal und knüpfte damit ein sichtbares Band über drei Generationen.

Die Geschichte der mit geschliffenen Edelsteinen besetzten Tiara ist laut Hola! eng mit der königlichen Familie verbunden, in der das Schmuckstück seit Jahren weitergereicht wird. Nachdem Sonja das Diadem über lange Zeit getragen hatte, gehörte es später zum festen Schmuckensemble von Mette-Marit. Nun schloss sich der Kreis bei Enkelin Ingrid Alexandra. Statt auf ihr gewohntes Diadem der Marke Boucheron setzte die junge Royal damit auf die lila schimmernde Krone und kombinierte sie mit nicht weniger funkelnden Diamantohrringen.

Die festliche Stimmung im Saal war zugleich von Wehmut über den Verlust von Harald (†89) geprägt, dessen Tod die Königsfamilie erst vor Kurzem erschüttert hatte. Als Haakon während seiner Ansprache rührende Worte für den verstorbenen Monarchen fand, zeigten sich Ingrid und Sonja sichtlich bewegt. Seit dem Thronwechsel ihres Vaters gewinnt die junge Kronprinzessin innerhalb des Königshauses immer weiter an Bedeutung. Als erste direkte weibliche Thronfolgerin Norwegens hat sie nach Erreichen ihrer Volljährigkeit Aufgaben wie die Teilnahme am Staatsrat übernommen und vertritt das Königshaus bei repräsentativen Terminen.

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danapress Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei einem Galadinner der norwegischen Königsfamilie für die Vertreter des Stortings

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danapress Kronprinzessin Ingrid Alexandra, König Haakon und Königin Sonja bei einem Galadinner der norwegischen Königsfamilie für die Vertreter des Stortings

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danapress Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei einem Galadinner der norwegischen Königsfamilie für die Vertreter des Stortings