"Hochzeit auf den ersten Blick"-Sarah gibt Liebes-Hinweis

Nach den jüngsten Trennungen der Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidaten richteten sich die Blicke vieler Fans vor allem auf Sarah und Martin. Erst hatten Annika und Manuel ihr Ehe-Aus nach sechs gemeinsamen Jahren bekannt gegeben, dann wurde auch die Trennung von Daniel und Lina öffentlich. Damit blieb vor allem eine Frage offen: Sind Sarah und Martin, die für viele Zuschauer als Traumpaar der vergangenen Staffel galten, noch zusammen? Ein eindeutiges Liebes-Update hatte Sarah schließlich seit Februar nicht mehr geteilt. Nun lieferte sie allerdings einen ziemlich deutlichen Hinweis darauf, dass es zwischen den beiden offenbar weiterhin gut läuft.

In ihrer Instagram-Story zeigte Sarah einen großen Blumenstrauß, der sie nach einigen Tagen Abwesenheit zu Hause erwartete. Dazu schrieb sie: "Wunderschöne Überraschung von Martin, als ich nach einer Woche bei meiner Schwester nach Hause gekommen bin..." Weitere Worte brauchte es offenbar gar nicht. Mit der romantischen Geste dürfte Sarah zumindest einen Teil der Spekulationen um ihren Beziehungsstatus ausgeräumt und bei vielen Followern für Erleichterung gesorgt haben. Eine Trennung deutet der aktuelle Post jedenfalls nicht an – ganz im Gegenteil.

Für die Fans der Kuppelshow dürfte das eine erfreuliche Nachricht sein. Nach dem Ehe-Aus von Lina und Daniel wären Sarah und Martin das letzte noch bestehende Paar aus der vergangenen Staffel. Bereits zuvor hatte vieles nach einem dauerhaften Happy End für die beiden ausgesehen: Martin zog rund 550 Kilometer aus seiner Heimat Lübben zu Sarah nach Neuenrade, um der Fernbeziehung ein Ende zu setzen. Zuletzt war es um das Paar allerdings auffällig ruhig geworden. Sarahs Blumen-Post liefert nun erstmals seit Langem wieder einen kleinen Einblick in ihre Beziehung – und der fällt ziemlich romantisch aus.

Mit seinem Umzug nach Neuenrade hatte Martin Anfang des Jahres einen großen Schritt gewagt. Für ihn bedeutete das nicht nur den Abschied von seiner bisherigen Heimat, sondern auch einen kompletten Neustart an Sarahs Seite. Die beiden wollten damit vor allem eines: ihren Alltag endlich an einem Ort verbringen, statt ständig zwischen zwei Städten zu pendeln. Dass Martin Sarah nun nach ihrer Rückkehr mit Blumen überraschte, zeigt zumindest, dass der gemeinsame Alltag offenbar weiterhin besteht.

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Instagram / sarah.hadeb Sarah und Martin, Kandidaten von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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Joyn Martin und Sarah im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

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Instagram / sarah.hadeb Sarah und Martin von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / sarah.hadeb Martin und Sarah von "Hochzeit auf den ersten Blick"