Sturz vor Restaurant: Ric Flair muss verletzt in Klinik

Schreck um eine der größten Figuren des Wrestlingsports: Ric Flair (77) musste am Freitag in Tampa im US-Bundesstaat Florida ins Krankenhaus gebracht werden. Wie TMZ berichtet, war der 77-Jährige vor einem Restaurant gestürzt und hatte sich dabei Verletzungen am Kopf und am Auge zugezogen. Dem Bericht zufolge blutete das Auge stark, zudem steht eine mögliche Gehirnerschütterung im Raum. Rettungskräfte eilten umgehend an den Unglücksort und versorgten den Wrestlingstar noch vor Ort. Anschließend wurde er mit einem Krankenwagen in eine Klinik transportiert. Wie es aktuell um Ric steht, ist bislang nicht bekannt. Auch zur genauen Ursache des Sturzes gab es zunächst keine näheren Informationen.

Ric hatte sich am Morgen vor dem Zwischenfall im Restaurant Wagamama aufgehalten. Direkte Quellen teilten TMZ mit, der Sportler sei dort von der Bar aufgestanden. Sein Handy und sein Getränk habe er zurückgelassen, bevor er über die Straße gegangen sei. Außerhalb des Lokals stürzte Ric dann plötzlich und schlug sich den Kopf sowie das Auge auf. Was genau dazu führte, dass der Wrestlingstar zu Boden fiel, war zunächst unklar. Ein Foto, das dem Portal vorliegt, zeigt mehrere medizinische Einsatzkräfte, die sich um den verletzten Wrestler kümmern. Was genau zu dem Sturz geführt hat, blieb zunächst offen. Auch zum aktuellen Zustand des Sportlers gab es vorerst keine weiteren Details.

Nur wenige Stunden vor dem Sturz hatte sich Ric selbst mit einer Gesundheitsmeldung an seine Fans gewandt. Er teilte mit, dass er wegen eines Blutgerinnsels derzeit nicht fliegen könne. Der Sportler, der mit bürgerlichem Namen Richard Morgan Fliehr heißt, zählt zu den bekanntesten Figuren der Wrestlinggeschichte. Unter seinem Ringnamen Nature Boy, seinen aufwendigen Roben und der blondierten Mähne wurde er weltweit zur Legende und prägte er den Sport über Jahrzehnte hinweg. Privat ist der vierfache Vater ebenfalls bestens beschäftigt. Seine Familie begleitete ihn über die Jahre durch Höhen und Tiefen seiner Karriere. Gesundheitlich hatte der Sportler bereits in der Vergangenheit mit Rückschlägen zu kämpfen – und kehrte bislang jedes Mal zurück.

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Getty Images Ric Flair im Mai 2023

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Getty Images Ric Flair, ehemaliger Wrestler

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