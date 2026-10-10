Dackel bestimmt Leyla und Mike Heiters Hauskauf auf Mallorca

Bei der Suche nach ihrem Ferienhaus auf Mallorca hatten Leyla Heiter (30) und ihr Ehemann Mike Heiter (34) eine ganz besondere Priorität: ihren Dackel Alani! Wie die Reality-TV-Bekanntheit am Wochenende in ihrer Instagram-Story verriet, verzichteten die beiden sogar auf mehrere Traumhäuser, weil diese für ihren Vierbeiner zu gefährlich gewesen wären. Ausschlaggebend waren vor allem die zahlreichen Pinienbäume auf den Grundstücken. Dort können sich sogenannte Pinien-Prozessionsspinner ansiedeln, deren giftige Brennhaare für Hunde lebensgefährlich werden können. Bei Kontakt drohen unter anderem schwere allergische Reaktionen bis hin zu einem Schock oder im schlimmsten Fall sogar Erstickungsgefahr. Deshalb entschieden sich Leyla und Mike schließlich für eine Immobilie ohne Pinien auf dem Grundstück. Doch obwohl diese Gefahr damit gebannt ist, darf Alani vorerst noch nicht mit nach Mallorca reisen. Zunächst möchte das Paar weitere mögliche Gefahrenquellen rund um das neue Ferienhaus beseitigen.

Wie wichtig ihnen das Wohl ihres Dackels bei der Haussuche war, verdeutlichte Leyla mit einer klaren Aussage. "Nicht Mike- und Leyla-gerecht, sondern Alani-gerecht!", erklärte die Influencerin auf Instagram. Dafür nahmen die beiden offenbar auch einige Enttäuschungen in Kauf. "Wir haben uns Häuser angeschaut, Traum, kompletter Traum! Aber wir haben die nicht genommen, weil wir gesagt haben: Nein, da sind viel zu viele von diesen Pinienbäumen, und die Gefahr für Alani ist da einfach viel zu groß, wenn wir mit ihm Gassi gehen", berichtete sie. Auch gegenüber den Immobilienmaklern habe das Paar immer wieder auf die mögliche Gefahr hingewiesen. "Also, ich glaube, jeder Makler, mit dem wir gesprochen haben, hat hundertmal gehört: 'Nein, hier ist ein Pinienbaum!'", erinnerte sich Leyla. Doch selbst bei der letztlich ausgewählten Immobilie stehen noch einige Veränderungen an. Das Grundstück soll zunächst "komplett Alani-sicher" gemacht werden. Besonders eine Mauer bereitet der Reality-TV-Darstellerin Sorgen, da sie befürchtet, ihr Dackel könnte von dieser herunterstürzen und sich dabei verletzen.

Dass Leyla bei der Sicherheit ihres Vierbeiners keine Kompromisse eingehen möchte, dürfte angesichts ihrer großen Liebe zu Alani kaum überraschen. "Dieser Hund ist wirklich einfach mein Leben!", schwärmte sie in ihrer Instagram-Story. Für die Influencerin ist der Dackel ein fester Bestandteil ihrer Familie, dessen Bedürfnisse auch bei größeren Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. So beeinflusste die Sorge um seine Gesundheit nicht nur die Auswahl des gemeinsamen Ferienhauses, sondern bestimmt nun auch, wann der Vierbeiner sein neues Zuhause auf Mallorca kennenlernen darf. Bis alle geplanten Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind, bleibt Alani zunächst in Frankfurt. Erst wenn Leyla überzeugt ist, dass auf dem Grundstück keine entsprechenden Gefahren mehr lauern, soll der Dackel zu ihr und Mike auf die Baleareninsel nachkommen.

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Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar mit ihrem Dackel Alani

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter haben ein Haus auf Mallorca gekauft

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Instagram / alani Leyla Heiters Dackel Alani