"Glee"-Reboot verursacht bei Becca Tobin "Durchfall"

Die Nachricht, dass die einstige Fox-Erfolgsserie Glee bei Hulu und Disney+ ein Comeback feiern soll, löst bei Becca Tobin (40) alles andere als reine Vorfreude aus. In ihrem Podcast "LadyGang" fand die Darstellerin der Kitty Wilde jetzt deutliche Worte: "Davon bekomme ich Durchfall", sagte sie. Hinter dem derben Spruch steckt vor allem die Sorge, bei neuen Folgen womöglich gar nicht berücksichtigt zu werden. Schließlich gehörte Becca nicht zur ursprünglichen Besetzung, sondern kam erst einige Jahre nach dem Serienstart hinzu. Bislang hat zudem kein früheres Castmitglied offiziell bestätigt, bei dem geplanten Projekt mitzuwirken. Verschiedene Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass Lea Michele (40) in ihre Paraderolle als Rachel Berry zurückkehren könnte. Becca hingegen weiß laut eigener Aussage noch nicht, ob sie überhaupt eine Anfrage erhalten wird.

Im Podcast erklärte die Darstellerin ganz offen, warum ihr bei dem Thema mulmig zumute ist. "Ich bin kein Originalmitglied der Besetzung. Ich war nicht in Staffel eins dabei. Ich kam drei Staffeln später dazu. Es gibt also keine Garantie", stellte sie klar. Besonders das Warten auf eine mögliche Anfrage macht ihr zu schaffen. "Es gibt für niemanden, für nichts und nirgendwo jemals eine Garantie, richtig? Aber es ist so eine Sache, bei der man einfach dasitzt und wartet und sich fragt: 'Okay, wird er sich entscheiden, mich einzuladen, zu fragen oder was auch immer?' Es ist ein sehr komisches Gefühl", schilderte sie ihr derzeitiges Gedankenkarussell. Ob sie tatsächlich als Kitty zurückkehren wird, bleibt also vorerst offen. Becca kann nach eigener Aussage aktuell nur abwarten, wie die Besetzung des Reboots aussehen wird.

"Glee" lief von 2009 bis 2015 und endete damit vor mehr als elf Jahren. Serienschöpfer Ryan Murphy (60) hatte vor rund zehn Wochen öffentlich erklärt, dass er eine Neuauflage der sechs Staffeln umfassenden Fox-Produktion ernsthaft in Erwägung zieht. Als einen Grund für seine Überlegungen nannte er die anhaltende Verbindung eines jüngeren Publikums zu "Glee". Viele Menschen, die heute ungefähr 20 Jahre alt sind, seien mit der Serie und ihrer Musik aufgewachsen. Wer für das Reboot zurückkehren könnte und ob auch Becca noch einmal in ihre Rolle als Cheerleaderin Kitty schlüpfen wird, ist bislang nicht bekannt.

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Instagram / becca Becca Tobin, April 2026

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Imago Lea Michele, Chris Colfer, Matthew Morrison und Jane Lynch mit dem Cast von "Glee" in Staffel fünf

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Getty Images Die "Glee"-Besetzung bei der 68. Verleihung der Golden Globes