Das war größte "Promi Big Brother"-Hürde für Nina Bridney

Nina Bridney (23) hat ihre Zeit bei Promi Big Brother beendet: Der Social-Media-Star landete letztlich auf dem siebten Platz. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash erzählte sie anschließend, was ihr im Container besonders zugesetzt hat. Im Vorfeld hatte sie vor allem das gemeinsame Schlafen und den Schlafmangel gefürchtet – doch es kam anders. Die größten Schwierigkeiten bereiteten ihr nämlich die Wetterbedingungen. Hinzu kam ein Thema, das sie emotional stark beschäftigte: die Situation rund um Chris. "Schlafmangel und die Schlafsituation waren auf jeden Fall Herausforderungen. Am schlimmsten fand ich aber eigentlich die Kälte und den Regen", erklärte Nina. Und weiter: "Dazu kamen die Höhen und Tiefen rund um das Thema mit Chris. Das waren für mich die größten Herausforderungen."

Mit einer klaren Mission war die Influencerin in die Sendung gestartet – sie wollte unter den Bewohnern gute Energie verbreiten. Rückblickend findet sie, dass sie diesem Anspruch nur teilweise gerecht geworden ist. Das belastende Thema habe ihre Stimmung unmittelbar beeinflusst, wie sie auf der Pressekonferenz erklärte: "Gute Energie muss man natürlich auch annehmen wollen. Wenn dann ein Thema wie das mit Chris im Raum steht, ist es schwierig, weil ich selbst davon betroffen bin." Sie fügte hinzu: "Wenn es mir nicht gut geht, fällt es mir natürlich schwer, gute Laune zu verbreiten – sowohl für die anderen Bewohner als auch für die Zuschauer." Gerade die ersten Tage seien trotzdem von guter Stimmung geprägt gewesen. Es habe zahlreiche schöne und lustige Momente gegeben. Sie habe ihr Bestes gegeben und hoffe, zumindest einige Menschen glücklich gemacht zu haben.

Auf die Frage, welchen bereits ausgeschiedenen Bewohner sie in den Container zurückholen würde, musste Nina nicht lange nachdenken. Ihre Wahl fiel direkt auf Tessa Bergmeier (37). Ausschlaggebend war der persönliche Rückhalt, den sie von ihr in einer schwierigen Phase erhalten hatte. "Ich hätte sofort an Tessa Bergmeier gedacht. Sie hat so lieb hinter mir gestanden und mich gerade in den ersten Tagen wegen des Themas mit Chris ganz süß aufgebaut", erzählte sie im Beisein von Promiflash. "Deshalb würde ich Tessa sofort zurückholen", machte der Social-Media-Star deutlich. Besonders zu Beginn ihrer Zeit in der Sendung half ihr der Zuspruch des Models demnach, mit der emotional belastenden Situation rund um Chris umzugehen.

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Instagram / ninabridney Nina Bridney, Streamerin

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Joyn Nina Bridney, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Joyn Christian Lell, Tessa Bergmeier, Nina Bridney und Nikola Grey bei "Promi Big Brother" 2026