Nach Flugzeug-Drama: So geht es Selma Blair heute

Nach einem aufsehenerregenden Zwischenfall an Bord eines Flugzeugs und einer anschließenden Untersuchung im Krankenhaus scheint es Selma Blair (54) inzwischen wieder besser zu gehen. Dieses beruhigende Update gab ihr ehemaliger Dancing with the Stars-Tanzpartner Sasha Farber nun gegenüber People. Der Tänzer hatte persönlich mit ihr gesprochen und konnte deshalb aus erster Hand berichten: "Ihr geht es großartig und ich denke an sie", erklärte Sasha dem Magazin über die aktuelle Verfassung der Schauspielerin. Weitere Details zu ihrem Befinden oder zu möglichen nächsten Schritten nannte er allerdings nicht. Viele Fans hatten sich zuvor Sorgen um die Darstellerin gemacht, nachdem Berichte über den Vorfall während des Fluges die Runde gemacht hatten.

Ausgangspunkt der Aufregung war ein Flug am 12. Oktober von Los Angeles nach New York. Selma soll während der Reise angeblich versucht haben, eine Tür des Flugzeugs zu öffnen. Als Mitglieder der Besatzung eingriffen, eskalierte die Situation wohl völlig: Der Schauspielerin wird vorgeworfen, eine Flugbegleiterin geschlagen und eine weitere gebissen zu haben. Nach der Landung nahmen die Behörden Selma fest und brachten sie anschließend zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Später kam sie gegen Kaution wieder auf freien Fuß. Damit war der Fall allerdings noch nicht abgeschlossen: Laut TMZ nahm das FBI Ermittlungen zu den Ereignissen an Bord auf.

Dass sich ausgerechnet Sasha jetzt zu Wort meldet, kommt nicht von ungefähr. In der 31. Staffel von "Dancing with the Stars" bildeten die beiden ein Tanzpaar und haben seitdem Kontakt gehalten. Wie eng ihre Verbindung bis heute ist, machte der Tänzer gegenüber People deutlich: "Wir sind eine Familie. Sie gehört buchstäblich zu meiner Familie." Dass aus einer Tanzpartnerschaft eine dauerhafte Freundschaft entsteht, ist für ihn offenbar keine Seltenheit. Nach eigenen Angaben steht Sasha auch mit vielen weiteren prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Show weiterhin in Kontakt. Ob er in nächster Zeit weitere Neuigkeiten über Selma teilen wird, bleibt abzuwarten.

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Imago Selma Blair vor dem Queens Criminal Court in New York am 12. Oktober 2026

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Getty Images Sasha Farber bei Hulus Get Real House in der Casa Lago, Los Angeles, 22. April 2025

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Getty Images Selma Blair bei Variety's Power of Women im Beverly Hills Hotel, 23. September 2026