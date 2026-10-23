Nach Fan-Sorge: Glenn Close erklärt, warum sie am Stock geht

Glenn Close (79) hat ihre Fans zuletzt in Sorge versetzt: Bei öffentlichen Auftritten in New York war die Schauspielerin mit einem Gehstock unterwegs. Nun meldete sie sich selbst zu Wort und erklärte in einem persönlichen Video auf Instagram die Gründe. Die Darstellerin erholt sich demnach von einem vollständigen Ersatz ihres linken Hüftgelenks. Ihre linke Hüfte sei zuvor in einem sehr schlechten Zustand gewesen. Große Sorgen müsse sich deshalb aber niemand machen, stellte Glenn in dem Clip gleich mehrfach klar. "Macht euch keine Sorgen, mir geht es großartig!", richtete sie sich an ihre Community.

Der Gehstock soll sie vorerst bei der Genesung unterstützen – ausbremsen lässt sie sich davon aber nicht. "Ich humpele im Moment mit einem Stock herum, aber ich hoffe, dass ich am 26. in einem Flugzeug nach London sitzen werde, um bei der Premiere von 'The Hunger Games: Sunrise on the Reaping' dabei zu sein, und danach geht es zurück nach New York zur Premiere von 'All's Fair'", kündigte sie auf Instagram ihren vollen Terminkalender an. Bei den anstehenden Presseterminen wolle sie vollständig präsent und wieder ganz sie selbst sein.

Neben dem neuen "Hunger Games"-Film und der zweiten Staffel von "All's Fair" steht für Glenn in diesem Herbst außerdem ihr Film "La Bola Negra" an. Bereits am vergangenen Freitag war sie in New York mit dem Gehstock fotografiert worden – dabei trug sie eine blau-cremefarbene Collegejacke der fiktiven New York Knights aus ihrem Film "The Natural" von 1984.

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Getty Images Glenn Close bei der Premiere von "La Bola Negra" während des NewFest in New York

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Getty Images Glenn Close bei der Breakthrough Preisverleihung in Santa Monica

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Getty Images Glenn Close 2025 auf dem Sundance Film Festival in Park City, Utah