Makaber? An diesem besonderen Ort möchte Glenn Close sterben

Glenn Close (78) drückt sich nicht vor der Tatsache, dass sie eines Tages sterben wird. Zu Gast im Podcast "Wiser Than Me" erzählt sie Julia Louis-Dreyfus (64) nun von ihrem Plan für ihre letzten Tage. Die Schauspielerin lässt sich zurzeit eine Hütte bauen, die einem Gebäude ähnelt, das einst auf der Farm ihrer Großeltern stand. "Ich habe beschlossen, dass ich meine Tage in diesem Häuschen beenden werde", berichtet der "Gefährliche Liebschaften"-Star. Der Bau des Hauses hat bereits begonnen: Der Steinbau ist fast fertig, und als Nächstes wird die Veranda in Angriff genommen.

In der Hütte ihrer Großeltern habe Glenn ihre schönsten Kindheitstage erlebt. Dies nun zu rekonstruieren, fühle sich für sie an, als würde sie ihr Leben noch einmal rückwärts leben. Ihr neues Zuhause wird zwei Schlafzimmer haben, eines für sie selbst und eines für eine Pflegekraft, die sie im Alter begleiten soll. "Allein der Gedanke daran macht mich glücklich", berichtete die 78-Jährige im Podcast und ergänzte: "Dort werde ich beseelt sterben."

Neben ihren Plänen für das Alter ist Glenn nach wie vor aktiv in der Film- und Fernsehbranche. Ihre Hulu-Serie "All's Fair" wird nach dem Ende der ersten Staffel um eine zweite erweitert. Auch wenn die Show von vielen Kritikern zerrissen wurde, scheint die US-Amerikanerin Spaß bei den Dreharbeiten gehabt zu haben. Gegenüber The Guardian lobte sie besonders die schauspielerische Leistung von Kim Kardashian (45). "Ich schwöre bei Gott, ich habe alle neun Episoden gesehen, und sie ist verdammt gut", beteuerte Glenn.

