Ric Flair und Mike Tysons Mittel gegen Erektionsstörungen

Was haben diese Box-Legenden mit dem besten Stück des Mannes zu tun? Mike Tyson (56) gehörte zu den erfolgreichsten Boxern weltweit. Im vergangenen Jahr macht dem Sportler aber offenbar seine Gesundheit zu schaffen. Der 56-Jährige wurde am Flughafen von Miami in einem Rollstuhl gesichtet. Berichten zufolge habe die Box-Legende Probleme mit dem Ischias. Jetzt setzt sich Mike allerdings gegen ein anderes gesundheitliches Problem ein.

Gemeinsam mit Ric Flair (74) sagt der Ex-Boxer Erektionsproblemen den Kampf an. In einem Interview mit Busted Open Radio verkündete Ric, er sei künftig das Werbegesicht für ein Cannabis-Produkt gegen erektile Dysfunktion. "Es wird Cannabis gegen Erektionsstörungen geben und ratet mal, wer das Gesicht dafür sein wird?", jauchzte der frühere Profi-Wrestler. Das Mittel gehört zum Weed-Imperium von Mike.

Er besitzt eine 16 Hektar große legale Marihuana-Plantage. Auf der Ranch, die Mike seit 2018 für den in Kalifornien legalen Anbau von Marihuana besitzt, sollen insgesamt sogar zehn Tonnen Gras pro Monat geraucht werden – eine schier unglaubliche Menge. Das dort produzierte Cannabis wird auch an Apotheken geliefert.

Getty Images Ric Flair, ehemaliger Wrestler

Getty Images Mike Tyson, ehemaliger Boxer

Getty Images Mike Tyson, Box-Legende

