Hormonmangel: Bastian Bielendorfer verwendet "Testo-Gel"

Bastian Bielendorfer (42) spricht offen über einen Testosteronmangel, der ihn bereits seit vielen Jahren begleitet. In einer aktuellen Folge des RTL+-Podcasts "Bratwurst und Baklava" erzählt der Comedian seinem Kollegen Özcan Cosar (45), dass ihm die ersten Probleme schon im Alter von etwa 30 Jahren aufgefallen seien. Als mögliche Folgen nennt der 42-Jährige unter anderem Schwäche, depressive Verstimmungen und ausbleibende Erfolge beim Sport. Zudem hätten sich bei ihm hartnäckige Fettpolster an den Hüften gebildet. Heute behandelt der Entertainer den Hormonmangel mit einem ärztlich verschriebenen Testosterongel und fühlt sich damit nach eigener Aussage deutlich wohler in seinem Körper. Ein Thema, über das viele Männer lieber schweigen, bringt der 42-Jährige damit ganz nebenbei in seinem Podcast zur Sprache.

Ausgangspunkt des Gesprächs ist eine Erinnerung an Bastians Teilnahme bei The Masked Singer. Beim Einkleiden für die Show sei er damals auf die seitlich über seine Hose ragenden Fettpolster angesprochen worden. Als Özcan daraufhin überrascht wissen will, ob der Testosteronwert seines Kollegen noch immer niedrig sei, antwortet Bastian im Podcast eindeutig: "Ja klar, immer. Das geht nicht weg. Ich schmiere mir halt so ein Gel drauf, Testo-Gel." Zugleich betont er: "Das muss man sich richtig beim Arzt verschreiben lassen." Tatsächlich sind solche Präparate verschreibungspflichtig. Als Hormonersatztherapie kommen sie infrage, wenn ein Mangel sowohl durch Beschwerden als auch durch Laboruntersuchungen bestätigt wurde.

Mit seinen offenen Worten möchte Bastian dazu beitragen, das Gesundheitsthema zu enttabuisieren. "Ich habe überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen", stellt der Comedian in "Bratwurst und Baklava" klar. Seiner Erfahrung nach verbinden viele Männer ihren Testosteronwert unmittelbar mit ihrer Männlichkeit. Ein Mangel werde deshalb schnell als Zeichen von "Unmännlichkeit" verstanden. Bastian selbst geht bewusst anders damit um: Weder seinen niedrigen Hormonwert noch die medizinische Behandlung hält er geheim. Das Gespräch mit Özcan, mit dem er den Podcast seit Längerem gemeinsam aufnimmt, nutzt er deshalb für einen offenen Umgang mit der Diagnose. Zwischen Anekdoten aus dem Showbusiness und Erinnerungen an "The Masked Singer" findet so auch ein medizinisches Thema seinen Platz, das sonst selten so direkt angesprochen wird.

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Getty Images Bastian Bielendorfer im Oktober 2018

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Getty Images Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

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Instagram / oezcancosar Özcan Cosar, Comedian