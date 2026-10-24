Sie feiert mit Ex Serkan: Samira Yavuz verrät Halloweenpläne

Halloween steht vor der Tür. Bei Samira Yavuz (32) wird das Gruselfest in diesem Jahr zur Familienangelegenheit. Zwar sind sie und Serkan Yavuz (33) längst kein Paar mehr, trotzdem ist ihr Ex bei den Feierlichkeiten fest eingeplant. In der neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" plauderte die Influencerin aus: "Wir feiern Halloween bei Freunden und es ist ein Kinderhalloween." Mit Kostümvorschlägen aus dem Internet kann die Content Creatorin aber wenig anfangen: "Irgendwie ist Halloween gar nicht mehr so gruselig, sondern eher total sexy." Viele Verkleidungen seien alles andere als kindgerecht. Samira erzählt: "Alle werden sich verkleiden, aber man muss da nicht auf Augenhöhe der Kinder die halbe Arschbacke raushängen lassen, das sehe ich nicht so."

Neben Samira und Serkan sollen die beiden gemeinsamen Töchter passend in Schale geworfen werden. Die Idee der Zweifachmama: ein abgestimmter Familienlook im Stil der "Addams Family". Für sich selbst hat Samira die wohl ikonischste Rolle reserviert. Sie möchte als düstere Familienmutter Morticia Addams auflaufen. "Ich habe ein Kleid gefunden, das hat ganz große Fledermausflügel. Also Taille und Figur, es ist ganz eng geschnitten. Bodenlang, also schwarz", plaudert Samira aus. Ihr Outfit wird durch eine Perücke mit langen schwarzen Haaren abgerundet.

Auch für ihren früheren Partner hat sie bereits ein Konzept: "Serkan ist auch Teil des Events. Wenn es Addams Family ist, muss er ja den Typen übernehmen. Der hat so Nadelstreifen an und einen Gehstock." Etwas kniffliger könnte Samiras Vorhaben bei den jüngsten Familienmitgliedern werden. Die beiden Töchter sind sehr jung und müssen natürlich erst einmal mitspielen: "Mit den Mädels ist es etwas schwierig." Vorbereitet ist die Influencerin trotzdem: Für Nova und Valea hat sie schwarze Kleider bestellt. Dazu soll ein Gespenster-Bun auf den Kopf frisiert werden.

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Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

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Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz

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Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz mit ihren Töchtern, Mai 2025