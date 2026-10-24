Meerjungfrau & Co.: Kim Kardashians beste Halloween-Kostüme

Wenn es um Halloween geht, macht Kim Kardashian (46) keine halben Sachen. Der Realitystar ist für auffällige Verkleidungen bekannt, bei denen zahlreiche Details auf die jeweilige Vorlage abgestimmt sind. Ihre Kostümsammlung kann sich sehen lassen: Mal schlüpfte sie in die Rolle einer Meerjungfrau, mal verwandelte sie sich in Musikikone Cher (80), mal orientierte sie sich an einer Figur aus dem Kultfilm "Clueless". Damit setzt die vierfache Mutter nicht auf ein einziges festes Thema, sondern bedient sich immer wieder bei Film, Musik und Popkultur. Mal präsentiert sie sich märchenhaft, mal erinnert ihr Outfit an einen Hollywoodklassiker und ein anderes Mal wird eine berühmte Persönlichkeit zum Vorbild. Das Ergebnis sind Verwandlungen, die kaum unterschiedlicher sein könnten und die Jahr für Jahr aufs Neue für Aufsehen sorgen. Langweilig wird es bei Kim an Halloween also garantiert nicht.

Besonders markant fiel ihr Auftritt im Jahr 2022 aus. Damals nahm sie sich Mystique aus dem Marvel- und X-Men-Universum zum Vorbild. Von Kopf bis Fuß trug die Unternehmerin die charakteristische blaue Körperfarbe, dazu kamen feuerrote Haare und ein ausgesprochen freizügiges Kostüm, das der Comicvorlage sehr nahekam. Die Kombination aus blauer Farbe, roter Mähne und knappem Outfit machte sofort deutlich, wen sie darstellen wollte. Statt Mystique lediglich mit einzelnen Accessoires anzudeuten, setzte die Unternehmerin somit auf eine umfassende optische Verwandlung. Der aufwendige Look reihte sich in ihre Sammlung bekannter Film- und Popkulturfiguren ein, stach durch seine intensive Farbgestaltung jedoch besonders hervor. So zeigte Kim einmal mehr, dass ihre Halloween-Kostüme weit über eine gewöhnliche Verkleidung hinausgehen können.

Manchmal war Halloween auch eine Familienangelegenheit. 2025 holte sich Kim Unterstützung von ihrer Tochter North West (13), die bei der Kostümaktion mit von der Partie war. Gemeinsam stellten Mutter und Tochter die TikToker Pink Cardigan und Jay Guapo dar und griffen damit eine ganz aktuelle Popkulturreferenz auf. Das Duo setzte seine Kostümidee gemeinsam um und erweiterte Kims bisherige Sammlung damit um einen Familienlook. Nach ihren früheren Auftritten als Meerjungfrau, Cher, "Clueless"-Figur und Mystique zeigte sich die vierfache Mutter so erneut von einer anderen Seite. Während bei vielen ihrer vorherigen Kostüme vor allem ihre eigene Verwandlung im Mittelpunkt stand, wurde Halloween 2025 zur Mutter-Tochter-Angelegenheit und zu einem gemeinsamen Popkulturmoment mit ihrem ältesten Kind.

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Getty Images Kim Kardashian und Jonathan Cheban bei der Casamigos-Halloweenparty in Los Angeles 2017

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Imago Kim Kardashian im Meerjungfrauenkostüm bei der Midori-Halloweenparty in New York City, 2012

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian verkleidet als Mystique, Halloween 2022

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian als"Clueless"-Charaktere, Halloween 2023

Imago Kim Kardashian als "CowBot"-Halloweenkostüm von Thierry Mugler, 2021

Imago Kim Kardashian im Wonder-Woman-Kostüm bei PAMA's Halloween Masquerade in Los Angeles, 2008

Imago Kim Kardashian im Charleston-Kostüm bei der Pur Jeans Halloween Bash in Los Angeles

Imago Kim Kardashian im Catwoman-Kostüm bei ihrer Halloween-Party im LIV Nightclub in Miami Beach, 2012

Imago Kim Kardashian im Poison-Ivy-Kostüm bei der Midori Green Halloween-Party in New York, 2011