DaBaby & DaniLeigh einigen sich im Streit um Tochter Velour

DaBaby (34) und seine Exfreundin DaniLeigh (31) haben ihren erbitterten Rechtsstreit um ihre Tochter Velour Babyleigh Kirk beigelegt. Wie aus Gerichtsunterlagen laut TMZ hervorgeht, einigten sich die beiden auf eine 13-seitige Vereinbarung für ihr fünfjähriges Kind. Das Dokument schafft einen verbindlichen rechtlichen Rahmen und regelt sowohl die Betreuung als auch die Vaterschaft und den Kindesunterhalt. So muss der Rapper künftig jeden Monat Unterhalt für Velour zahlen. Wie hoch die Zahlungen ausfallen, ist jedoch unklar. Auch zur konkreten Aufteilung der Betreuung wurden keine Einzelheiten öffentlich bekannt. Mit der unterzeichneten Einigung findet die juristische Auseinandersetzung der Eltern nun offiziell ein Ende.

Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Vaterschaftsklage, die DaniLeigh im Jahr 2024 eingereicht hatte. Die Sängerin behauptete damals, dass sie die hauptsächliche Betreuung der gemeinsamen Tochter übernehme. Daher forderte sie von ihrem Expartner regelmäßige monatliche Unterhaltszahlungen. Der Rapper widersprach jedoch der Darstellung, im Alltag des Kindes lediglich eine untergeordnete Rolle zu spielen. DaBaby verwies auf seine enge Beziehung zu Velour und machte deutlich, seit ihrer Geburt stark in ihr Leben eingebunden zu sein. Im Laufe des Verfahrens beantragte er deshalb, vom Gericht offiziell als Velours rechtlicher Vater festgestellt zu werden. Zudem strebte er eine verbindliche Regelung des Unterhalts sowie ein gemeinsames Sorgerecht an.

DaBaby und DaniLeigh waren früher ein Paar. Laut Berichten trennten sich die beiden 2021 nach einem streitreichen Beziehungsende. Seitdem steht vor allem ihre gemeinsame Tochter im Mittelpunkt ihrer Verbindung. Die jetzt abgeschlossene Vereinbarung setzt für die weitere Versorgung des Mädchens klare rechtliche Leitlinien, ohne sämtliche privaten Details öffentlich zu machen. Die zentralen Einzelheiten der Einigung bleiben der Öffentlichkeit nicht zugänglich und damit weiterhin Privatsache der Familie. Schon vor dem Streit mit DaniLeigh hatte DaBaby wiederholt juristische Probleme. So wurde ihm unter anderem 2020 vorgeworfen, seinen damaligen Vermieter in Los Angeles angegriffen zu haben.

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Getty Images DaBaby im Juni 2021

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Künstlerin DaniLeigh

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Getty Images DaBaby im Oktober 2023