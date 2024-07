Schwere Körperverletzung: DaBaby muss nicht hinter Gitter!

DaBaby (32) muss nicht hinter Gitter! Im Jahr 2020 soll der US-amerikanische Rapper mutmaßlich seinen Vermieter verprügelt haben. Am Donnerstag fand deshalb ein Gerichtstermin in Los Angeles statt. Wegen schwerer Körperverletzung drohten dem "Rockstar"-Interpreten bis zu vier Jahre Haft. Doch sein Anwaltsteam konnte einen Vergleich erzielen! Wie Rolling Stone berichtet, muss DaBaby dem Kläger knapp 9.000 Euro Entschädigung zahlen und mindestens 100 Meter Abstand von ihm halten. Dafür darf er jedoch weiterhin in Freiheit leben. Der einzige Haken: Er erhält ein Jahr auf Bewährung, in dem sich der Krawall-Rapper nichts zu Schulden kommen lassen darf.

Es ist nicht das erste Mal, dass DaBaby mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Im Jahr 2021 kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Bruder seiner Ex-Freundin DaniLeigh (29). Auf einer Bowlingbahn prügelten sich die beiden Männer, umringt von mehreren Zuschauern. Wie The Sun damals berichtete, packte der Musiker seinen Gegner an den Haaren und ließ ihn einfach nicht mehr los. Immer wieder fiel der Bruder von Dani aufgrund der rutschigen Bowlingbahn zu Boden.

DaBaby macht jedoch nicht nur mit Körperverletzung Negativschlagzeilen. Von dem Produzenten JuJu Beatz wurde der Rapper im Dezember 2022 verklagt. Der Grund: Der 32-Jährige soll einen Beat geklaut haben. Laut Angaben von TMZ behauptete der Musikproduzent, dass der Beat für DaBabys Nummer-Eins-Song "Rockstar" von ihm gestohlen wurde. So habe der Musikproduzent 2019 dem Rapper die Komposition digital zugesendet, allerdings sei der Song ohne seine Zustimmung genutzt worden.

Anzeige Anzeige

Getty Images DaniLeigh im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images DaBaby, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de