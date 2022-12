Klage gegen DaBaby: Beat für Nummer-Eins-Song ist geklaut

Hat sich DaBaby (30) an dem Werk eines anderen bereichert? Der Rapper ist in der Vergangenheit mehrfach auffällig geworden: Im vergangenen Februar ist ein Streit mit seinem Bruder DaniLeigh (27) eskaliert, sodass sie sich brutal geprügelt hatten. Nur drei Monate später hatte Jonathan Lyndale Kirk – wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt – einem Einbrecher in seinem Haus ins Bein geschossen, bevor er die Polizei alarmiert hatte. Jetzt sorgt er erneut für Schlagzeilen: DaBaby wurde von dem Produzenten JuJu Beatz verklagt, da er ihm einen Beat geklaut haben soll!

Wie TMZ berichtete, steht es momentan nicht gut um den gebürtigen US-Amerikaner: JuJu behauptet, dass der Beat für DaBabys Nummer-Eins-Song "Rockstar" von ihm gestohlen wurde! So habe der Musikproduzent 2019 dem Rapper die Komposition digital zugesendet, allerdings sei der Song ohne seine Zustimmung gesampelt worden. Zudem habe er versucht, das Ganze ohne ein Gerichtsverfahren zu klären, doch DaBaby sei nicht bereit gewesen zu kooperieren. Und das, obwohl er mit dem Track Millionen verdient haben soll.

Für den Song wurden DaBaby und Roddy Ricch, der ebenfalls in dem Lied zu hören ist, ausgezeichnet: Sie hatten 2021 bei den Billboard Music Awards mit "Rockstar" den Preis in der Kategorie "Top Streaming Song" abgeräumt. Als der 30-Jährige allerdings auf die Bühne gegangen ist, wurde der falsche Song gespielt: Zu hören war "Rockstar" von Post Malone (27) – ob das damals schon ein Zeichen gewesen ist?

Getty Images DaBaby im Dezember 2021

Getty Images DaBaby, Rapper

Getty Images DaBaby im Juni 2021

