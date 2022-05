DaBaby (30) sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Der Rapper hatte in der Vergangenheit schon des Öfteren mit Eklats zu kämpfen gehabt: Erst kürzlich tauchte ein Video auf, in dem er sich mit dem Bruder seiner Ex DaniLeigh (27) brutal prügelte. Vor einem Monat soll er dann in seinem Haus auf einen Einbrecher geschossen haben – doch das bleibt zu seinem Glück ohne Konsequenzen: Gegen DaBaby wird wegen der Schießerei keine Anzeige erhoben.

Laut Medienberichten hat der 30-Jährige vor knapp einem Monat eine fremde Person in seinem Haus bemerkt und dieser daraufhin ins Bein geschossen, bevor er die Polizei alarmierte. Auf Facebook teilten die zuständigen Beamten nun mit, dass die Ermittlungen zu der Schießerei beendet seien: "Die Ermittler haben sich mit der Bezirksstaatsanwaltschaft von Iredell County beraten und es wird zu diesem Zeitpunkt keine Anklage erhoben."

Am 13. April soll sich abends um etwa Viertel vor acht ein Einbrecher in das Luxusanwesen des Musikers geschlichen haben. DaBaby konnte die Person offenbar nicht identifizieren und konnte auch nicht einschätzen, ob der Fremde gefährlich war – weshalb er zur Waffe griff. Die Polizei berichtete damals, sie habe "eine Person mit einer nicht lebensbedrohlichen Schusswunde vorgefunden".

