Matchbox verkauft: Das machte Fabian Hesdahl mit dem Gewinn

Fabian Hesdahl hat bei Are You The One – Reality Stars in Love eine ordentliche Summe kassiert – und sie anschließend aufs Spiel gesetzt. Im Promiflash-Interview erzählte der Realitystar nun, was aus den 10.000 Euro geworden ist, die er für den Verkauf der Matchbox-Entscheidung von Emma Fernlund (25) und Laurenz Pesch (25) erhielt. Ans Sparen dachte er dabei nicht: "Das hab ich schon bekommen und bin damit ins Casino gegangen. Geil, oder?", verriet er. Dort setzte er alles auf eine Karte und riskierte die gesamte Summe bei einem einzigen Spiel – mit Erfolg. "Ich hab alles auf Rot gesetzt und dann kam Rot. Dann bin ich rausgegangen", beschrieb Fabian den riskanten Moment gegenüber Promiflash. Damit wurden aus den 10.000 Euro auf einen Schlag 20.000 Euro. Nach seinem Gewinn ging er direkt wieder, statt weiterzuspielen.

Das zusätzlich gewonnene Geld behielt der Realitystar jedoch nicht selbst. Stattdessen bereitete er seiner Mutter damit eine große Freude. "Noch mal 10.000 Euro, und das hab ich dann meiner Mama gegeben und ihr eine Reise geschenkt", erzählte Fabian im Promiflash-Interview. Sich selbst habe er nach dem Casinobesuch dagegen nichts gegönnt. Größere Wünsche hat er momentan ohnehin nicht, wie er erklärte: "Nee, ich brauche nichts. Ich brauche eigentlich nur Hosen. Ich laufe immer nur in Trainingsanzügen rum. Und sonst mache ich gar nichts." Statt teurer Anschaffungen stand nach dem großen Gewinn für ihn also ein Geschenk an die Familie im Vordergrund – und ein wenig Bedarf an neuer Kleidung.

Für den überraschenden Geldsegen hatte Fabian in der elften Folge der Kuppelshow gesorgt. Moderatorin Sophia Thomalla (37) machte ihm damals das Angebot, die Matchbox-Entscheidung zu verkaufen – und der Kandidat überlegte nicht lange. Noch bevor Sophia ihren Vorschlag vollständig erklären konnte, hatte Fabian dem Deal bereits zugestimmt. Wie hoch die Belohnung ausfallen würde, wusste er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Die 10.000 Euro wurden anschließend auf sein Konto überwiesen, allerdings vom gemeinsamen Jackpot der Kandidaten abgezogen. Dadurch sank dieser von 200.000 auf 190.000 Euro. In der Matchbox saßen Neuzugang Laurenz und Emma, die zuvor ein Blind Date miteinander verbracht hatten. Die Gruppe hatte die beiden zur Überprüfung ausgewählt – ob sie ein Perfect Match sind, erfuhren die Mitstreiter wegen Fabians Entscheidung jedoch nicht.

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Imago Fabian Hesdahl bei der Premiere der zweiten Staffel von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth, Oktober 2026

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RTL / Katya Bulgakova Fabian Hesdahl, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2026

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Instagram / itstoolaith Fabian Hesdahl, Reality-TV-Kandidat