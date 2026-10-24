Würde Fabian Hesdahl bei AYTO rückblickend was anders machen

Fabian Hesdahl bereut seine Teilnahme bei Are You The One – Reality Stars in Love kein bisschen. Im Interview mit Promiflash machte der Realitystar deutlich, dass er auch rückblickend nichts an seinem Verhalten in der Villa ändern würde – nicht einmal die intimen Momente vor laufenden Kameras. Obwohl Fabian aus früheren TV-Formaten durchaus als Frauenheld bekannt ist, hatte er bei AYTO von Anfang an nur Augen für Zoe Müllner. Die anderen Kandidatinnen kamen für ihn nicht infrage, weshalb er auch keinen Grund sah, sich für die Show auf andere Frauen einzulassen. Für den Realitystar stand fest, dass er sich vor den Kameras nicht verstellen wollte. "Ich war so, wie ich bin. Mich hat nur Zoe interessiert dort, deswegen war ich nur mit Zoe. Die anderen Mädels, die waren nicht so mein Fall. Und aus diesem Grund: Warum soll ich was anderes machen? Dann wäre ich ja fake und dann würde ich alles nur für Show machen."

Dabei ist sich Fabian durchaus bewusst, dass er in der Villa auch andere Möglichkeiten gehabt hätte. "Ich hätte dort mit allen was haben können, aber ich hatte einfach keine Lust", betonte er. Auch die Tatsache, dass seine intimen Momente mit Zoe von Kameras begleitet wurden, scheint ihn nicht weiter zu beschäftigen. Während der Dreharbeiten habe er die ständige Beobachtung einfach ausgeblendet und sich davon nicht in seinem Verhalten einschränken lassen. "Ich stehe da komplett drüber. Ich gehe in eine Show rein und ich blende die Kameras aus. Ich sage nicht: 'Ich mache hier so etwas nicht, hier sind Kameras.' Aber ansonsten würde ich so etwas machen. Dann wäre ich ja nicht ich", erklärte der Realitystar. Für Fabian gehört es offenbar dazu, auch vor laufenden Kameras ganz er selbst zu bleiben. "Also, mir sind die Kameras scheißegal. Ich gehe in eine Show rein, ich rocke das Ding und mache mein Ding", stellte er abschließend klar.

Dass Fabian und Zoe in der AYTO-Villa keine Scheu vor intimen Momenten hatten, zeigte sich allerdings nicht nur bei ihren Zweisamkeiten. Gemeinsam mit Emma Fernlund (25) und Robin Njie sorgten die beiden für eine besonders pikante Szene, als sie zu viert unter die Dusche stiegen. Dort blieb es nicht beim gemeinsamen Duschen: Die Realitystars tauschten leidenschaftliche Küsse aus und berührten sich gegenseitig. Weil sich das Ganze im offen zugänglichen Badezimmer abspielte, blieb die Aktion auch den anderen Kandidaten nicht verborgen. Entsprechend groß war anschließend der Gesprächsbedarf in der Villa. Emma bezeichnete das Erlebnis später sogar als "flotten Vierer", betonte allerdings, dass aus ihrer Sicht nichts Schlimmes vorgefallen sei. Für reichlich Gesprächsstoff unter den Bewohnern hatte die gemeinsame Duschaktion dennoch gesorgt.

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