Christina Dimitriou spottet über "The Power"-Verwechslung

Christina Dimitriou (34) bekam eine ziemlich kuriose Nachricht serviert. Die Realitybekanntheit teilte in ihrer Instagram-Story den Screenshot einer Nachricht, die eine unbekannte Person ihr geschickt hatte. Darin wurde sie heftig für ihren angeblichen Umgang mit anderen Teilnehmern in der Show The Power angegriffen. Der Absender wollte Christina deshalb offenbar am liebsten aus weiteren Realityformaten verbannen. Dabei gab es jedoch ein entscheidendes Problem: Die TV-Bekanntheit gehört überhaupt nicht zum Cast der Sendung. Statt sich die fiese Attacke zu Herzen zu nehmen, reagierte Christina mit reichlich Sarkasmus auf die offensichtliche Verwechslung. Ihren Followern präsentierte sie den Austausch als unfreiwilliges Unterhaltungsprogramm noch vor dem ersten Kaffee. Sie präsentierte den Nachrichtenverlauf und versah ihn mit spöttischen Kommentaren. So rückte vor allem der Irrtum der ahnungslosen Person in den Mittelpunkt.

Zimperlich war der Unbekannte in seinen Nachrichten jedenfalls nicht. "Du bist ein Teufel, mit so jemandem wie dir will doch keiner was zu tun haben", hieß es unter anderem in dem Chat, den Christina auf Instagram veröffentlichte. Selbst nachdem die TV-Bekanntheit darauf hingewiesen hatte, gar nicht bei "The Power" mitzuwirken, legte ihr Gegenüber noch einmal nach. Für Christina war der Fall damit endgültig im Bereich der Comedy angekommen. "Sag mir, dass du keine Ahnung hast, wen du beleidigst, ohne mir zu sagen, dass du keine Ahnung hast, wen du beleidigst", schrieb sie dazu. Auch ihre Community begrüßte sie trotz der unschönen Nachricht gut gelaunt. "Ich wollte euch eigentlich einen schönen Morgen wünschen, aber manche Menschen lernen einfach schon vor dem ersten Kaffee Comedy vom Feinsten", schrieb der Realitystar in seiner Instagram-Story und machte damit deutlich, wie amüsant sie die Verwechslung fand. Von Verärgerung war in ihrer Story also keine Spur.

Dass Christina aus dem Reality-TV bekannt ist, steht außer Frage – bei diesem Format ist sie allerdings nicht am Start. Das stellte sie in ihrer Story unmissverständlich klar: "Kleines Geheimnis. Ich bin gar nicht bei The Power dabei." Die kuriose Nachricht schien bei ihr aber zumindest Interesse an der Sendung geweckt zu haben. Schließlich blieb offen, welcher tatsächlichen Teilnehmerin die wütenden Vorwürfe ursprünglich gelten sollten. "Vielleicht sollte ich es erst recht machen, nur um zu gucken, mit wem ich verwechselt werde!", scherzte Christina deshalb ebenfalls auf Instagram. Ob sie der Sache noch weiter auf den Grund geht, ließ sie offen. Auch sonst blieben einige Fragen unbeantwortet: Wer hinter den Nachrichten steckt, verriet die Influencerin nicht. Ebenso wenig ließ sich aus dem veröffentlichten Verlauf erkennen, mit welcher Kandidatin Christina verwechselt worden war.

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Imago Christina Dimitriou beim Fame Fighting 4 in der Grugahalle in Essen

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Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im Februar 2026

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Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar