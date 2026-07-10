18 Kilo: Jenny Frankhauser zeigt stolz ihren After-Baby-Body

Jennifer Frankhauser (33) zeigt sich auf Instagram so ehrlich wie selten. In einem vor dem Badezimmerspiegel aufgenommenen Clip präsentiert die Influencerin ihren Bauch nach zwei Schwangerschaften. Als sie daran stupst und er sichtbar wackelt, kommentiert sie lachend: "Zum Glück bin ich keine Mutter, die sich gehen lässt." Der Satz ist bewusst ironisch gemeint: Statt einen makellosen Körper zu inszenieren, zeigt sie ganz offen die Spuren ihrer Schwangerschaften. Neben dem humorvollen Badezimmermoment sind im Clip auch Ausschnitte aus ihrem Training zu sehen.

Ihr Wohlfühlgewicht hat die 33-Jährige damit aber noch nicht ganz erreicht: Zehn Kilogramm fehlen ihr noch. "Es war ein langer Weg, aber ich habe mittlerweile 18 Kilo verloren und bin nur noch zehn von meinem persönlichen Wohlfühlgewicht entfernt", erklärt sie in dem Clip. "Und wisst ihr was? Ich werde es schaffen. Ohne Druck, ohne Vergleiche, ganz in meinem Tempo." Das Video kommt bei ihren Followern gut an – rund 31.000 Likes und viel Zuspruch in den Kommentaren. "Dein Körper hat Unglaubliches geleistet und zwei Wunder ausgetragen. Du darfst dir alle Zeit der Welt nehmen, bis du dich wieder wohlfühlst", schreibt eine Nutzerin. Eine andere lobt: "Man sieht schon sehr, wie viel du abgenommen hast. Sei stolz auf dich."

Jennifer ist mit ihrem Partner Steffen König Mutter von zwei Söhnen. Damian kam im September 2022 zur Welt, Milan im März 2024. Bekannt wurde die Halbschwester von Daniela Katzenberger (39) einem breiten Publikum im Jahr 2018, als sie das Dschungelcamp gewann und zur Dschungelkönigin gekürt wurde. Seitdem teilt sie auf Social Media regelmäßig ihren Alltag als Mutter – inklusive der Höhen und Tiefen. Erst vor einigen Monaten sprach Jennifer in einem Instagram-Q&A offen darüber, sich ihr altes Ich zurückzuwünschen, fügte aber auch hinzu: "Dabei bin ich eigentlich glücklicher als je zuvor."

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhause Jenny Frankhauser, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, ihr Freund Steffen und die Kinder Milan und Damian an Weihnachten 2024