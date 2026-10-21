Frisch verliebt in Kevin: Iris Katzenberger belächelt Hater

Iris Katzenberger (59) hat ihr Herz neu verschenkt: Nach der Trennung von Stefan Braun und einer kurzen Sommerromanze ist Kevin der neue Mann an der Seite der Reality-TV-Bekanntheit. Ihr frisches Liebesglück hält sie nicht geheim, sondern zeigt sich offen und verliebt mit ihrem Partner. Doch dafür bekommt sie im Netz nicht nur Zuspruch. Unter einem Beitrag von Promiflash äußern einige User Kritik. Offenbar stoßen sich manche daran, dass die Dreifachmama nach mehreren Trennungen innerhalb weniger Jahre bereits wieder in einer festen Beziehung ist. Iris lässt die Kommentare jedoch nicht unkommentiert. Statt die Kritik einfach hinzunehmen, meldet sie sich selbst in der Kommentarspalte zu Wort und macht deutlich, dass die negativen Stimmen aus dem Netz nichts an ihren Gefühlen ändern.

Auf die Kritik reagiert die 59-Jährige mit deutlichen Worten. "Egal, wie sehr ihr euren ekelhaften Hass verbreitet... Wir sind trotzdem glücklich", schreibt sie unter dem Promiflash-Beitrag. Damit macht Iris öffentlich deutlich, dass sie zu ihrer Beziehung mit Kevin steht und sich ihr Liebesglück nicht von negativen Kommentaren trüben lassen möchte. Bevor Kevin in ihr Leben trat, war Iris ab Februar 2024 mit Stefan Braun liiert. Im April 2026 zerbrach die Beziehung endgültig. Lange blieb die Influencerin danach nicht allein: Im Sommer sorgte ein Flirt mit einem 22 Jahre jüngeren Mann für Aufmerksamkeit, bevor schließlich Kevin an ihrer Seite auftauchte. Dass Iris nun wieder in festen Händen ist, beschäftigt offenbar auch ihre Community und sorgt im Netz für Diskussionen.

Auch Kevin geht offen mit seinen Gefühlen um und stellte sich zuletzt auf Instagram gegen die Kritik an seiner Beziehung. Zwischen dem 31-Jährigen und Iris liegen 28 Jahre Altersunterschied. Davon lässt sich das Paar jedoch nicht beirren und zeigte sich bereits gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zudem widmete Kevin seiner Partnerin eine ausführliche Liebeserklärung. Darin machte er deutlich, dass er für seine Gefühle keine Zustimmung von außen braucht und voll und ganz zu Iris steht. "Ich stehe zu ihr. Nicht laut, nicht für Applaus, sondern aus Überzeugung", schrieb er und fügte hinzu: "Sie ist der Grund, auf den ich mein Leben lang gehofft habe."

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Imago Iris Katzenberger bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger mit ihrem neuen Partner Kevin (links)

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Nicole Kubelka / Future Image Stefan Braun und Iris Klein bei den RTL+ Reality Awards in Köln, Dezember 2024