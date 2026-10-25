Carmen Electra überrascht mit neuem Look auf Red Carpet

Da schaut man zweimal hin: Carmen Electra (54) ist am Donnerstag bei der "Dancers Against Cancer's Gala of the Stars" in Los Angeles aufgetaucht – und zwar mit einem Look, den man so von ihr nicht kennt. Statt der gewohnten blonden Mähne trug die Schauspielerin auf dem roten Teppich plötzlich langes, brünettes Haar. Dazu kombinierte sie ein bodenlanges schwarzes Kleid, das sich eng an ihre Kurven schmiegte. Mit 54 Jahren präsentierte sich der einstige Baywatch-Star damit gewohnt selbstbewusst. Jahrzehnte nach ihrem großen Durchbruch zieht Carmen immer noch alle Blicke auf sich. Während ihre neue Haarfarbe für eine sichtbare Veränderung sorgte, blieb sie ihrem auffälligen und verführerischen Modestil treu.

Carmens brünettes Haar fiel bei der Gala offen über ihre Schultern. An den Spitzen war es in sanfte Locken gelegt. Abgerundet wurde der Gala-Look durch Smokey Eyes und glänzende Lippen in einem dezenten Nudeton. Dass die Schauspielerin ihre sexy Außenwirkung heute bewusst annimmt, hatte sie bereits im Gespräch mit Fox News Digital deutlich gemacht. "Ich liebe es, sexy zu sein. Ich denke, es ist bestärkend", erklärte Carmen. Das war für sie offenbar nicht immer selbstverständlich. Entsprechende Zuschreibungen habe sie damals eher als nettes Kompliment abgehakt – und nicht als Beschreibung ihrer selbst. Bei ihrem Gala-Auftritt in Los Angeles zeigte sie sich entsprechend selbstbewusst.

International bekannt wurde die gebürtige Tara Leigh Patrick 1997 mit der Rolle der Rettungsschwimmerin Lani McKenzie in der Kultserie "Baywatch". Vor dem Durchbruch als Schauspielerin arbeitete sie zunächst als Sängerin. Musiker Prince (†57) wurde damals auf sie aufmerksam und verpasste ihr den Künstlernamen, den sie bis heute trägt: Carmen Electra. Mit Auftritten im Playboy und als Moderatorin der MTV-Datingshow "Singled Out" wurde sie endgültig zu einem der prägenden Pin-ups der späten 1990er-Jahre. Für Schlagzeilen sorgte damals auch ihr Privatleben: 1998 heiratete sie Basketballstar Dennis Rodman (65), nur wenige Monate nach dem Kennenlernen. Schon 1999 war die Ehe wieder Geschichte. Dass das Ganze ein PR-Stunt gewesen sein soll, wies Carmen später zurück – zwischen ihnen sei es echte Liebe gewesen.

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ActionPress Carmen Electra auf der "Dancers Against Cancer's 2026 Gala Of The Stars", 2026

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ActionPress Carmen Electra auf der "Dancers Against Cancer's 2026 Gala Of The Stars", 2026

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Instagram / carmenelectra Carmen Electra postet zum 35-jährigen "Baywatch"-Jubiläum einen Rückblick