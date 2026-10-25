In "CLOSED!": Marc Eggers erkundet beliebte Orte bei Nacht

Marc Eggers (40) geht auf Entdeckungstour – und zwar genau dann, wenn alle anderen längst nach Hause gegangen sind. Sein neues Nacht-Abenteuerformat "CLOSED!" startet am 23. Oktober 2026 bei RTL+, alle vier Folgen stehen ab sofort gleichzeitig als Boxset zum Streamen bereit. Die Idee dahinter: Nach Feierabend hat der Realitystar freien Lauf an Orten, die nachts für normale Besucher absolut tabu sind. Zusammen mit verschiedenen Creatorn zieht er ganz ungezwungen und ohne Drehbuch durch die verwaisten Hallen. Die Locations bieten jede Menge Abwechslung: Von einer Arcade-Spielhalle und einer Globetrotter-Filiale über ein gruseliges, verlassenes Krankenhaus bis hin zu einem riesigen Freizeitpark mit über 60 Attraktionen ist alles dabei. Nach Ladenschluss warten dort Gaming-Duelle, knifflige Rätsel, Fahrgeschäfte und sportliche Herausforderungen auf die Gruppen. Produziert wird das Format von Banijay Productions Germany.

Los geht es im Arcade-Center Taurus World: Zwischen Retro-Automaten battlen sich Marc, Aditotoro, Paul Frege (30) und CrispyRob (33) in verschiedenen Challenges um die Highscores. Ein echter Schocker wartet in der Lost-Place-Episode: Hier zieht Marc mit Knossi (40) durch ein verlassenes Krankenhaus. In düsteren Zimmern und endlosen Gängen müssen die beiden Grusel-Fans mysteriöse Rätsel knacken und Challenges hinter verschlossenen Türen meistern. Als Special Guests sind Lia Knossalla und Rumbombe mit von der Partie. Nici Stemmler, Jeannie Wagner und Mia Cendo begleiten den Moderator wiederum in einen menschenleeren Freizeitpark – ohne Besucher und ohne Warteschlangen stehen Achterbahnen und weitere Attraktionen ganz allein für sie bereit, selbst die Snack-Pavillons dürfen sie übernehmen. In der vierten Folge machen SelfieSandra (27), Rewinside (33) und Julyan Pohl den Outdoor-Store zum Abenteuerspielplatz: Geplant sind unter anderem ein Fahrradrennen, Kajak- und SUP-Challenges, ein Prepmeal-Tasting und ein spontanes Umstyling.

Für Marc und SelfieSandra ist das übrigens nicht das erste gemeinsame Ding im TV. Die beiden haben schon in der zweiten Staffel von "The Way Out" zusammen abgeliefert. Direkt in Folge eins mussten sie sich nach einer gefakten Partynacht aus einem Escape Room in einer Feuerwehrwache freikämpfen. Der Clou: Sie mussten sich erst gegenseitig befreien und danach auch noch eine Oma aus einem brennenden Haus retten. Knifflige Rätsel und die teils chaotische Verständigung der beiden prägten die damalige Herausforderung.

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RTL Marc Eggers bei seiner Reality- und Adventure-Show "CLOSED!"

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RTL Knossi und Marc Eggers gehen in "CLOSED!" nachts durch ein Krankenhaus

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RTL Marc Eggers und SelfieSandra gehen durch die leere Outdoor-Kette Globetrotter