Dating ab 40: Carmen Electra hat eine klare Regel

Carmen Electra (54) weiß, was sie will – und auch, was sie so gar nicht will. In einem neuen Interview mit dem Magazin Playboy hat die Schauspielerin verraten, worauf Männer unbedingt achten sollten, wenn sie eine Frau mittleren Alters beeindrucken wollen. Dabei hat die ehemalige Baywatch-Darstellerin eine klare Regel: "Was du wirklich vermeiden musst, ist, sie anzurufen und zu sagen: 'Hey, komm mich jetzt um Mitternacht in einer Bar treffen.' Das ist ein absolutes No-Go." Grundsätzlich schätze sie respektvolles Texten oder Anrufen zum richtigen Zeitpunkt. Außerdem hat sie auch einen Tipp für Frauen, die nach einer Scheidung wieder daten: "Wenn du in deinen 40ern bist, bist du immer noch so jung. Du musst Spaß haben, weiter Spaß haben und dein Leben leben."

Carmen wisse, wie wichtig es ist, den richtigen Partner zu finden. Dabei ist sie nach eigener Aussage eher altmodisch: "Ich bevorzuge es, wenn der Mann den ersten Schritt macht, obwohl man mich auch schon dabei erwischt hat, mit den Hüften zu schwingen und mit den Wimpern zu klimpern wie ein Schmetterling", erklärte das Model augenzwinkernd im Gespräch mit dem Magazin. "Wenn sie wirklich interessiert sind, werden sie dich ansprechen oder dir ihre Nummer zustecken." Gegenüber Fox News Digital hatte sie zuvor zudem betont, wie wichtig es ihr sei, jemanden zu finden, dessen Gesellschaft man wirklich genießt – denn das sei es, was die Flamme am Brennen halte. Idealerweise solle es jemand sein, "dessen Geist du liebst, wer er als Mensch ist, jemand, der kein Energieräuber ist. Ich mag Künstler, Menschen, die Kunst in irgendeiner Form schätzen."

Das neue Playboy-Interview knüpft für Carmen an eine lange Geschichte mit dem Magazin an. Sie hatte erstmals 1996 für das Heft posiert, gefolgt von einem weiteren Shooting im Juni 1997. Genau diese Aufnahmen brachten ihr den Durchbruch in Hollywood – sie wurde kurz darauf für die achte Staffel von "Baywatch" gecastet. "Als ich die Fotos sah, musste ich mich kneifen. Ich konnte nicht glauben, dass ich tatsächlich im Magazin war", erinnerte sie sich laut Fox News Digital. Ihre Playboy-Wurzeln feierte sie zuletzt auch auf dem roten Teppich zum 35. Jubiläum der Veranstaltung The Abbey Food & Bar – im Leoparden-Bodysuit und mit passenden Hasenohren. Im Privaten war Carmen zweimal verheiratet: 1998 ehelichte sie den NBA-Star Dennis Rodman (65), die Ehe wurde jedoch nach wenigen Tagen annulliert. Von 2003 bis 2007 war sie dann mit dem Musiker Dave Navarro (59) verheiratet.

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Getty Images Carmen Electra, Schauspielerin

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Getty Images Carmen Electra bei "Baywatch"

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Getty Images Carmen Electra und Dennis Rodman