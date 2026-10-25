Jessica Hart hat die Trennung von James Kirkham bestätigt

Nach monatelangen Spekulationen herrscht nun Klarheit: Jessica Hart (40) und ihr Verlobter James Kirkham haben sich getrennt. Das australische Model bestätigte die Trennung von dem US-amerikanischen Rennfahrer am Sonntag erstmals öffentlich – und zwar im Gespräch mit dem Daily Telegraph. Eigentlich ging es dabei um die Frage, ob sie irgendwann aus den USA in ihre Heimat zurückkehren werde. Jessica erklärte dabei erstmals öffentlich, dass sie und der US-amerikanische Rennfahrer kein Paar mehr sind. Ihre fünfjährige Tochter Baby-Rae und ihr vierjähriger Sohn Glorious besuchen derzeit in Amerika die Schule. Ein rascher Umzug kommt deshalb für die Mutter nicht infrage. "Ich denke, dass ich irgendwann wieder in Australien landen werde, aber im Moment gehen die Kinder hier zur Schule", erläuterte sie. Da sie nicht mehr mit James zusammen sei, wäre die Entfernung zu groß, um die Kinder nach Australien mitzunehmen. Jessica wolle ihnen schließlich ermöglichen, weiterhin eine enge Beziehung zu ihrem Vater zu führen. Ihre eigenen langfristigen Pläne stellt sie deswegen vorerst zurück.

Der Gedanke an einen Umzug mit Baby-Rae und Glorious beschäftigt Jessica nach eigener Aussage schon länger. Am liebsten würde sie mit Baby-Rae und Glorious jeweils ein halbes Jahr in den USA und ein halbes Jahr in Australien verbringen. Die beiden Schulsysteme ließen das aber nicht zu. "Ich möchte wirklich, dass sie australischen Einfluss haben ... Australien wird immer mein Zuhause sein", betonte sie gegenüber dem Daily Telegraph. Erste Hinweise auf eine mögliche Krise hatte es bereits 2025 gegeben. Damals wurden Jessica und James bei einem heftigen Streit in ihrer Mercedes-G-Klasse abgelichtet, während sie auf dem Weg zu ihrem Haus in den Hollywood Hills waren. Das Model soll den Wagen gestoppt haben und später ohne James weitergefahren sein. Bereits am Tag zuvor war sie ohne ihren Verlobungsring gesehen worden. Später entfolgten oder blockierten sich die beiden offenbar auf Instagram. Abgesehen von den Streitbildern waren seit dem Großen Preis der USA in Austin im Oktober 2024 keine neuen gemeinsamen Aufnahmen mehr aufgetaucht.

Kennengelernt hatten sich Jessica und James im Jahr 2019 – näher kamen sie sich über ihre gemeinsame Begeisterung für schnelle Autos. Der Rennfahrer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein Kind. Bei der Babyparty für ihr erstes gemeinsames Kind machte er dem Model schließlich einen Heiratsantrag. Nur wenige Wochen später begrüßte das Paar Tochter Baby-Rae auf der Welt. Lange dauerte es nicht, bis zur nächsten freudigen Nachricht: Sieben Monate nach der Geburt ihrer Tochter verkündete Jessica, erneut schwanger zu sein. Sohn Glorious kam schließlich im Februar 2022 zur Welt. Zu einer Hochzeit von Jessica und James kam es allerdings nicht. Schon vor dieser Beziehung hatte die Australierin konkrete Pläne für eine Ehe geschmiedet. Sie war zuvor mit Stavros Niarchos (41) liiert und wäre mit dem griechischen Reedereierben beinahe vor den Traualtar getreten. Nun richtet Jessica ihren Alltag in den USA danach aus, dass ihre beiden Kinder dort zur Schule gehen und regelmäßigen Kontakt zu James behalten können. Eine spätere Rückkehr nach Australien schließt sie dennoch nicht aus.

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Getty Images James Kirkham und Jessica Hart beim IWC-Schaffhausen- und Mercedes-AMG-Event in Las Vegas

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Getty Images Jessica Hart bei der Benefizgala "An Unforgettable Evening" in Beverly Hills

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Getty Images James Kirkham und Jessica Hart mit Wren und Baby-Rae bei der Premiere von "Kung Fu Panda: The Dragon Knight"

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