Nach Hirnverletzung: Evangeline Lilly über teure Genesung

Evangeline Lilly (46) hat ihren Fans gezeigt, wie sie sich nach einer schweren Hirnverletzung zurückkämpft – und wie teuer dieser Weg ist. Die Schauspielerin teilte am Wochenende auf Instagram ein Video, in dem sie ihr aktuelles Supplement-Programm erklärt und offen sagt, sie habe "viel Geld" in Untersuchungen und Behandlungen investiert. Passiert ist alles im Mai vergangenen Jahres auf Hawaii: Evangeline wurde am Strand ohnmächtig, stürzte mit dem Gesicht auf einen Felsen und zog sich dabei eine traumatische Hirnverletzung zu. Nun holt sie sich Rat von Spezialisten und nimmt gezielt Mittel, um ihr Gehirn zu unterstützen.

In dem Clip führt die "Lost"-Ikone Schritt für Schritt durch ihren Tagesplan: Omega-3-Fettsäuren, NAC (N-Acetylcystein), Kreatin, Curcumin, Resveratrol und Coenzym Q10 – teils morgens nüchtern, teils abends zum Essen. "Ich lasse mir von Experten sagen, wie ich die Defizite in meinem Gehirn gerade behebe", erklärt sie im Video und betont, sie empfehle keine Marken und sei keine Fachfrau. Gegenüber Entertainment Weekly unterstreicht Evangeline, dass sie nur das teile, was ihr geraten worden sei, weil nicht jeder sich teure Behandlungen leisten könne. Wichtig sei ihr auch, Nährstoffe grundsätzlich lieber über Lebensmittel aufzunehmen – Supplements nutze sie "bei Bedarf" und nur für einen begrenzten Zeitraum, bis der Körper sich erholt habe. Anlass für die strenge Routine waren Befunde, die ihr eine verringerte Leistungsfähigkeit in fast allen Bereichen des Gehirns bescheinigten.

Privat hat die Kanadierin, die seit ihrer Kindheit an Ohnmachtsanfällen leidet, zuletzt vieles neu geordnet. Schon vor dem Unfall kündigte sie an, sich nach über zwei Jahrzehnten aus Hollywood zurückzuziehen, um ihrem eigenen Weg zu folgen. Die Auszeit verschaffte der Schauspielerin, die vielen auch als Heldin aus "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" im Gedächtnis ist, mehr Ruhe – besonders zum Jahresende sprach sie von der entspanntesten Feiertagszeit seit Langem. Auf ihren Kanälen bedankt sich Evangeline immer wieder für Zuspruch und Gebete. Ihre Botschaften klingen dabei persönlich und klar: Dankbarkeit für kleine Fortschritte, Humor, wenn das Gedächtnis mal hakt, und der Fokus auf Familie, Erholung und einen Alltag, der sich um ihre Gesundheit dreht.

Anzeige Anzeige

Rich Fury / Gety Images Evangeline Lilly im Juni 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / evangelinelillyofficial Evangeline Lilly zeigt ihre Gesichtsverletzungen

Anzeige Anzeige

Mattpapz / BACKGRID Evangeline Lilly, Schauspielerin