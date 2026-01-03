Evangeline Lillys Gehirnerschütterung hinterlässt Schäden

Das neue Jahr beginnt für Evangeline Lilly (46) alles andere als gut. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Kate Austen in der Erfolgsserie "Lost" weltberühmt wurde, schockiert ihre Follower mit einer dramatischen Enthüllung auf Instagram. "Die Ergebnisse der Gehirnscans kamen zurück, und fast jeder Bereich meines Gehirns funktioniert mit verringerter Kapazität", verkündet sie in einem emotionalen Video. Die Diagnose ist eindeutig und erschütternd: Hirnschädigung nach einem traumatischen Schädel-Hirn-Trauma im vergangenen Jahr. Evangeline muss nun einen harten Kampf führen – den um ihre geistige Gesundheit.

Der Vorfall ereignete sich bereits im Mai 2025 am Strand von Hawaii, doch erst jetzt werden die verheerenden Folgen deutlich. "Ich bin am Strand ohnmächtig geworden und bin mit dem Gesicht voran auf einen Felsbrocken gefallen", erklärte die Schauspielerin in einem früheren Social-Media-Post. Die Verletzungen waren so schwer, dass sie sofort ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort konzentrierten sich die Ärzte zunächst darauf, die Ursache für den Ohnmachtsanfall zu ermitteln, bevor sie sich um die Gesichtsverletzungen kümmerten, so die Daily Mail. Wie Lilly jedoch bereits damals vermutete, konnten die Mediziner keine eindeutige Erklärung für den Kollaps finden. Die Schauspielerin leidet seit ihrer Kindheit unter rätselhaften Ohnmachtsanfällen, für die trotz umfangreicher Untersuchungen nie eine konkrete Ursache identifiziert werden konnte. Zunächst vermuteten Ärzte eine Unterzuckerung, doch auch diese Diagnose wurde später wieder verworfen. "Jetzt ist es meine Aufgabe, mit den Ärzten dem auf den Grund zu gehen und dann die harte Arbeit der Heilung anzugehen", sagt sie mit sichtlicher Erschöpfung in der Stimme.

Doch trotz der niederschmetternden Diagnose zeigt die zweifache Mutter bemerkenswerte Stärke. Paradoxerweise habe der kognitive Abbau seit dem Unfall ihr geholfen, das Leben zu entschleunigen. Die Weihnachtszeit 2025 beschrieb sie als die ruhigste und erholsamste seit 14 Jahren – seit der Geburt ihrer Kinder. Bereits im Juni 2024 hatte sie sich nach ihrem großen Leinwandeinsatz in "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" aus Hollywood zurückgezogen. Ruhe, Familie und Heilung sollen auch in den kommenden Wochen ihre Säulen werden. Ihr Schlusswort im Video klingt hoffnungsvoll: "Ich fühle mich außerordentlich dankbar und gesegnet, einen weiteren Tag und ein weiteres Jahr auf diesem wunderschönen Planeten spielen zu dürfen", sagt sie auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evangeline Lilly bei der Premiere von "Avengers: Endgame" 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / evangelinelillyofficial Evangeline Lilly zeigt ihre Gesichtsverletzungen

Anzeige Anzeige

Getty Images Evangeline Lilly bei der "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"-Premiere im Februar 2023

Anzeige