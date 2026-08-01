Jennifer Connelly wird oft mit Demi Moore verwechselt

Für eine Hollywood-Schauspielerin ist es vielleicht schmeichelhaft, für eine andere gehalten zu werden – doch Jennifer Connelly (55) erlebte jüngst eine echte Kuriosität der Extraklasse. Am Rande des San Diego Comic-Con 2026 berichtete sie im Gespräch mit dem Magazin Entertainment Weekly, dass sie bei einer Sicherheitskontrolle am Flughafen kurzerhand für Demi Moore (63) gehalten wurde. Und die Mitarbeiter ließen sich selbst dann nicht überzeugen, als Jennifer das Gegenteil beteuerte. "Ich habe meinen Reisepass, um es euch zu zeigen", soll sie gesagt haben – und trotzdem bestand das Sicherheitspersonal auf seiner Meinung.

Das war jedoch nicht der einzige kuriose Verwechslungsmoment, den die Schauspielerin schilderte. "Ich erlebe viel häufiger, dass die Leute darauf bestehen, ich sei in Filmen, in denen ich gar nicht mitgespielt habe", erklärte Jennifer gegenüber Entertainment Weekly. So sei jemand auf sie zugekommen und habe ihr gesagt, wie toll sie in einem Film mit Brad Pitt (62) gewesen sei. Ihre Reaktion war eindeutig: "Ich bin in keinem Film mit Brad Pitt." Auch hier ließ sich der Fan partout nicht überzeugen. Jennifer hat tatsächlich nie mit Brad zusammengearbeitet – wer also gemeint war, bleibt rätselhaft.

Dass Jennifer und Demi überhaupt miteinander verwechselt werden, mag auch daran liegen, dass beide Karrieren verblüffende Parallelen aufweisen: Beide starteten bereits als Teenager in den 1980ern durch und feierten in den 1990ern und 2000ern große Erfolge. Zudem haben beide Tom Cruise (64) auf der Kinoleinwand geküsst – allerdings in völlig verschiedenen Filmen. Gemeinsame Projekte gab es zwischen den beiden Schauspielerinnen hingegen nie. Derzeit ist Jennifer in der Sci-Fi-Serie "Dark Matter" an der Seite von Joel Edgerton (52) zu sehen. Die zweite Staffel der Apple-TV-Show startet am 28. August.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jennifer Connelly

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Connelly im Januar 2020

Anzeige Anzeige

David Bukach / TNT / The Hollywood Archive Daveed Diggs und Jennifer Connelly in der Serie "Snowpiercer"