Babybauch wohl tief gesunken: Fans fiebern mit Julian Claßen

Bei Julian Claßens (33) Ehefrau Palina könnte es jeden Moment so weit sein – zumindest, wenn es nach seiner Community geht. Der Social-Media-Star teilte jetzt in seiner Instagram-Story eine ganze Sammlung von Nachrichten, die ihn nach seinem letzten Post erreicht hatten – einem Foto von Palina im Pyjama. Der Grund für den Ansturm: Viele Fans meinten zu erkennen, dass ihr Babybauch inzwischen deutlich nach unten gerutscht sei. Für zahlreiche Follower ein klares Signal dafür, dass die Geburt des gemeinsamen Sohnes unmittelbar bevorstehe. Julian selbst ließen die Spekulationen nicht ganz kalt. Zu der Nachrichtensammlung schrieb er mit ironischem Unterton: "Danke für eure beruhigenden Worte zur letzten Story."

Und die per Screenshot geteilten Community-Nachrichten hatten es in sich: Gleich mehrere Follower wiesen unabhängig voneinander auf Palinas vermeintlich gesenkten Bauch hin und fieberten enthusiastisch mit. "Der Bauch ist aber schon sehr gesenkt, dauert nicht mehr lange", schrieb eine Person. Ein weiterer Fan erklärte: "Man sagt, wenn der Bauch so weit nach unten geht, ist es anscheinend nicht mehr lange bis zur Geburt." Eine Hobbydiagnose jagte also die nächste – und der werdende Papa durfte mitlesen. Einen konkreten Geburtstermin nannte Julian in seiner Story nicht, eine medizinische Bestätigung für die Einschätzungen seiner Community gab es ebenfalls nicht. Die Fans müssen sich also weiterhin gedulden – genau wie Julian selbst, der die ganze Aufregung offenbar mit Humor nimmt.

Ganz unbeschwert verlief die Schwangerschaft für Palina bisher allerdings nicht. Phasenweise verlangte die Schwangerschaft der werdenden Mutter körperlich einiges ab: Noch im Frühjahr war sie auf regelmäßige Spritzen angewiesen. Ihr Bein sei davon grün und blau gewesen, abends habe sie zudem teils starke emotionale Ausbrüche erlebt. Im Juni 2026 konnte sie die Behandlung dann endlich absetzen – für sie eine riesige Erleichterung und einer der schönsten Momente der gesamten Schwangerschaft, wie sie betonte. Für Julian ist das Thema Familie ohnehin kein Neuland. Der unter dem Namen Julienco bekannte Unternehmer ist bereits zweifacher Vater.

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palinaclassen_ Palina und Julian Claßen im Oktober 2026

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Instagram / palinamin Palina Miner im Juli 2026

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Influencer