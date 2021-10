Sara Gilbert (46) und Linda Perry (56) sind geschiedene Leute! 2019 gaben die Schauspielerin und die Musikerin nach sechs Jahren Ehe ihre Trennung bekannt und reichten die Scheidung ein. Das Liebes-Aus betrifft jedoch nicht nur das Ex-Paar selbst, denn auch das Sorgerecht für ihren sechsjährigen Sohn Rhodes musste geregelt werden. Zwei Jahre später ist der Prozess nun aber endlich durch – Sara und Linda sind sich in allen Punkten einig!

Laut Gerichtsunterlagen, die Us Weekly vorliegen, ist der Scheidungsprozess zu einem Ende gekommen. Aus den Papieren geht hervor, dass sich Sara und ihre Ex-Partnerin auf das gemeinsame Sorgerecht für ihren Sohn geeinigt haben. Auch sonst scheinen Linda und die The Big Bang Theory-Darstellerin an einem Strang zu ziehen. Keine der beiden soll Kindesunterhalt zahlen müssen. Auch in allen finanziellen Fragen seien sich die ehemaligen Eheleute einig gewesen.

Dass zwischen Sara und Linda kein böses Blut fließt, betonte die 56-Jährige ebenfalls in einem Interview mit Page Six und sprach wohlwollend über Sara: "Ich liebe sie, ich verehre sie. Wir haben ein wundervolles Kind zusammen. Diese Reise ist also nicht zu Ende, sie hat sich nur anders entfaltet."

Getty Images Schauspielerin Sarah Gilbert und Sängerin Linda Perry

Getty Images Linda Perry und Sara Gilbert

Getty Images Sara Gilbert und Linda Perry bei den Golden Globe Awards 2019

