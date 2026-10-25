Netflix kürzt "3 Body Problem"-Folgen vor Finale drastisch

Die Netflix-Serie "3 Body Problem" wird kompakter gestaltet: Die erste Staffel war 2024 mit insgesamt acht Episoden bei dem Streamingdienst gestartet und hatte international für Gesprächsstoff gesorgt. Die zweite Staffel der Science-Fiction-Serie soll jetzt nur noch sechs Episoden umfassen. Das berichtete das Portal Vandal Random. Noch sparsamer soll es anschließend mit der dritten Staffel weitergehen: Die zugleich letzte Staffel soll sogar noch weniger Folgen bekommen. Dies sehen manche als schwierig, da in der Serie komplexe wissenschaftliche Phänomene thematisiert werden, die Zeit zum Erklären benötigen. Wie viele Episoden letztlich genau geplant sind, ist jedoch noch nicht bekannt. Im Hinblick auf den Starttermin hält sich Netflix ebenfalls weiterhin bedeckt. Fest steht damit nur der grobe Fahrplan bis zum großen Serienfinale.

Die Serie basiert auf der Romantrilogie von Liu Cixin, die große Erfolge feierte. Die zweite Staffel soll demnach einen großen Teil von "Der dunkle Wald", dem zweiten Band, abdecken. Im Zentrum steht dann erneut die Bedrohung durch die San-Ti, deren Ankunft auf der Erde erst in rund 400 Jahren erwartet wird. Eine bedeutende Rolle soll dabei das sogenannte Wandschauer-Programm spielen: Ausgewählte Personen erhalten weitreichende Mittel, um langfristige Verteidigungsstrategien zu entwickeln – und zwar so, dass diese Pläne vor den San-Ti geheim bleiben. Die finale Staffel soll sich dann dem letzten Buch "Jenseits der Zeit" widmen. Der letzte Teil soll die Handlung über die bisherigen Hauptfiguren hinaus ausweiten: Thema sollen unter anderem weit fortgeschrittene Zivilisationen, die Dimensionen des Universums und die Grenzen der bekannten Physik sein.

Entwickelt wurde die Netflix-Serie von David Benioff (56), D. B. Weiss und Alexander Woo. In der Serie spielt ein großes internationales Ensemble mit. Zur Besetzung gehören unter anderem Eiza González (36), Jess Hong, Jovan Adepo, John Bradley, Alex Sharp, Benedict Wong und Liam Cunningham (65). Die erste Staffel schilderte den Kontakt der Menschheit mit einer außerirdischen Zivilisation. Zugleich legte sie den Grundstein für die planetare Abwehrstrategie, die in den Fortsetzungen weiter ausgebaut wird. An dem ursprünglichen Plan hält Netflix trotz der gekürzten Staffeln fest: Die komplette Trilogie soll adaptiert und die Geschichte mit insgesamt drei Staffeln abgeschlossen werden. Die Frage ist hierbei, ob die nächsten Staffeln an den Erfolg der ersten Staffel anknüpfen können: Denn 2024 erhielt die Serie sogar eine Emmy-Nominierung in der Kategorie "Beste Dramaserie".

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Imago Eiza González und Jovan Adepo in einer Szene aus der Netflix-Serie "3 Body Problem"

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Imago Eiza Gonzalez und Benedict Wong in der Netflix-Serie "3 Body Problem"

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Getty Images Benedict Wong, Eiza González und Alexander Woo bei der Weltpremiere von "3 Body Problem", 2024