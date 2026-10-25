Pietro Lombardi schwärmt von magischer Reise mit Alessio

Pietro Lombardi (34) hat sich und seinem Sohn Alessio eine ganz besondere Reise gegönnt. Zusammen sind sie nach London gereist, um dort in die Magie von Harry Potter einzutauchen und die Warner Bros. Studios zu besuchen. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Oliver Pocher aufnimmt, schwärmte der Sänger ausführlich von der gemeinsamen Zeit. "Es war eine der schönsten Reisen, die ich je gemacht habe. Man muss schon sagen: Alessio macht schon viel Urlaub und ist auch an vielen außergewöhnlichen Orten, [...] aber das war für ihn so besonders. Die ganze Reise war brutal", meinte er gegenüber seinem Podcast-Buddy.

Wie er in der Podcast-Folge erzählt, sind er und sein Sohn riesige Fans des "Harry Potter"-Franchises und konnten so am Fanshop natürlich nicht einfach vorbeigehen. “Wir haben vier Zauberstäbe geholt und noch zwei für die Kleinen. Aber Olli, soll ich dir was sagen? Das war nicht alles. Ich sage dir, es war wirklich die beste Investition und es hat nicht wehgetan, obwohl es viel Geld war", schildert der Musiker. Dabei erinnert er sich ganz genau, wie ein Zauberstab allein mitunter über 60 Euro gekostet habe. Insgesamt soll er etwa 800 Euro ausgegeben haben. In den folgenden Tagen waren die beiden außerdem noch bei den typischen Londoner Sehenswürdigkeiten: dem London Eye, dem London Dungeon, Madame Tussauds und einem Kletterpark. "Also, es war wirklich das Schönste, was ich jemals mit meinem Kind gemacht habe. Es war ganz intensiv – Papa und Sohn. Es war einfach schön", schwärmt der Sänger.

Schon vorher hat Pietro viel Zeit investiert, um die Reise perfekt vorzubereiten. Und obwohl Alessio die Zeit in London sichtlich genossen hat, fand er eine ziemlich bodenständige Sache besonders cool. Wie Pietro im Podcast erzählt, war der Elfjährige vor allem von den typisch britischen Taxis begeistert. Für den Sänger selbst bedeutete der Trip außerdem ein Wiedersehen nach langer Zeit. Zuletzt war er vor rund 15 Jahren in der britischen Hauptstadt gewesen: Damals verbrachte er dort nach seiner Teilnahme bei "DSDS" ein verlängertes Drehwochenende.

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