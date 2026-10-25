Neuer "Fourth Wing"-Star? So wurde Esther McGregor bekannt

Esther McGregor (25) soll in der geplanten Fantasyserie "Fourth Wing" die Hauptfigur Violet Sorrengail verkörpern. An ihrer Seite ist unter anderem Emilio Sakraya (30) zu sehen. Ein unbeschriebenes Blatt ist die Schauspielerin keineswegs. Vielen Zuschauern dürfte sie bereits aus der Serie "Solange wir lügen" bekannt sein. In der 2025 veröffentlichten Verfilmung des Jugendromans von E. Lockhart gehörte Esther als Mirren Sinclair zur Hauptbesetzung. Ein Jahr zuvor war sie in dem Erotikthriller "Babygirl" zu sehen: Dort spielte sie Isabel, die Tochter von Nicole Kidmans (59) Hauptfigur Romy. Auch Harris Dickinson (30) gehörte zum Cast des vielbeachteten Films. Zu ihren früheren Auftritten zählt außerdem das Indiedrama "Bleeding Love", in dem sie gemeinsam mit ihrem Vater Ewan McGregor (55) vor der Kamera stand.

Dass Esther aus einer bekannten Hollywood-Familie stammt, ist dabei kein Geheimnis. Ihr Vater Ewan zählt seit Jahrzehnten zu den gefragtesten Schauspielern der Branche und wurde vor allem als Obi-Wan Kenobi aus dem Star Wars-Universum weltberühmt. Genau dort kreuzten sich die Wege von Vater und Tochter schon einmal: 2022 absolvierte Esther in der Serie "Obi-Wan Kenobi" einen kurzen Auftritt als Tetha Grig und teilte sich so mit ihrem Vater den Bildschirm. Auch "Bleeding Love" entwickelte sich zum echten Familienprojekt. Neben Esther und Ewan wirkte an dem Drama nämlich auch ihre Schwester Clara McGregor mit. Der Schauspieler ist insgesamt Vater von fünf Kindern.

Die "Fourth Wing"-Geschichte dreht sich um eine junge Frau, die eigentlich von einem ruhigen Leben als Schriftgelehrte träumt. Ihre Mutter schickt sie stattdessen an das berüchtigte Basgiath War College, wo sie eine lebensgefährliche Ausbildung zur Drachenreiterin durchlaufen soll. An der brutalen Militärakademie muss sich Violet nicht nur gegen gefährliche Drachen behaupten, sondern auch gegen skrupellose Mitschüler. Zusätzlich gerät sie ins Visier des attraktiven, aber gefährlichen Xaden Riorson. Die Serienadaption soll bei Prime Video erscheinen. Einen konkreten Starttermin für das mit Spannung erwartete Projekt gibt es bislang allerdings noch nicht.

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Imago Esther McGregor beim Fototermin für die Prime-Video-Serie "We Were Liars" im Empire State Building

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Getty Images Joseph Zada, Shubham Maheshwari, Emily Alyn Lind, Esther McGregor und Sue Kroll bei der Tribeca-Premiere von "We Were Liars"

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Getty Images Esther McGregor bei Fendi Presents The Baguette® 26424 Re-Edition im Fendi Flagship in New York City

Esther McGregor als Violet Sorrengail: Passt sie für euch zur angehenden Drachenreiterin? Absolut! Sie bringt genau die Mischung aus Stärke und Gefühl mit. Ich bin noch skeptisch – Violet hatte ich bisher anders vor Augen. Ergebnis anzeigen