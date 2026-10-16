"Fourth Wing"-Serie soll Violet und Xaden gefunden haben

Die Besetzung der beiden Hauptrollen in der geplanten Amazon Prime Video-Serie "Fourth Wing" steht offenbar fest. Wie produktionsnahe Quellen gegenüber Deadline bestätigten, soll Esther McGregor (24) künftig als angehende Drachenreiterin Violet Sorrengail zu sehen sein. An ihrer Seite soll der deutsche Schauspieler Emilio Sakraya (30) die Rolle des geheimnisvollen Xaden Riorson übernehmen. Amazon hat sich zu dem Bericht bislang nicht geäußert. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Rebecca Yarros, der international eine große Fangemeinde begeistert. Im Mittelpunkt der Fantasygeschichte stehen Violet und Xaden, deren Wege sich am gefährlichen Basgiath War College kreuzen. Aus anfänglichen Feinden werden im Laufe der Handlung Liebende – ein Erzählmuster, das die Buchvorlage besonders beliebt gemacht hat. Emilio gilt unter Lesern der Romanreihe bereits seit Langem als einer der Favoriten für den Part des geheimnisvollen Kadetten.

Inhaltlich dreht sich alles um Violet, die eigentlich wie ihr Vater Schriftgelehrte werden wollte. Ihre Mutter, Generalin Lilith Sorrengail, zwingt sie jedoch zur Ausbildung als Drachenreiterin. Am Basgiath War College muss sie sich gemeinsam mit Hunderten anderen Anwärtern einer gefährlichen Herausforderung stellen: Sie alle wollen einen Drachen an sich binden und sich einen Platz in Navarres Elite sichern. Doch die Ausbildung fordert ihren Tribut und kann jederzeit tödlich enden. Denn an der Schule herrscht eine unerbittliche Regel: "Abschluss oder Tod." Xaden wiederum stammt von Rebellen ab und besitzt die Fähigkeit, Schatten zu kontrollieren. Die TV-Rechte an der "Empyrean"-Reihe hatte sich Amazon MGM Studios bereits 2023 gesichert, im Mai 2026 gab Prime Video schließlich grünes Licht für die Umsetzung. Meredith Averill übernimmt die Rolle der Showrunnerin und ist zudem als ausführende Produzentin beteiligt. Lisa Joy soll bei der ersten Folge Regie führen. Sollte die Serie erfolgreich sein, könnten auch die übrigen Bände der auf fünf Romane ausgelegten Reihe in weiteren Staffeln verfilmt werden.

Die "The Empyrean"-Reihe machte vor allem in den sozialen Medien die Runde und entwickelte sich weltweit zu einem vollen Erfolg. Esther ist die Tochter von Hollywoodstar Ewan McGregor (55). Für den Film "Bleeding Love" stand sie bereits gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Schwester Clara McGregor vor der Kamera. Darüber hinaus war sie unter anderem in "We Were Liars", "Babygirl", "The Room Next Door" und "Obi-Wan Kenobi" zu sehen. Aktuell dreht sie zudem die Videospieladaption "Life Is Strange". Auch ihr angeblicher Serienpartner Emilio kann auf einige internationale Produktionen zurückblicken: Zu seinen Projekten zählen "Those About to Die", "60 Minuten", "Tribes of Europa" und "Warrior Nun". Erst kürzlich beendete der Schauspieler zudem die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "One Piece", in der er den Rebellenanführer Koza verkörpert.

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Getty Images Rebecca Yarros, Lisa Joy, Meredith Averill und Michael B. Jordan beim Amazon Upfront im Beacon Theatre in New York City

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Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya, März 2025

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Getty Images Esther McGregor bei Fendi Presents The Baguette® 26424 Re-Edition im Fendi Flagship in New York City

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