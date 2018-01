Esther McGregor singt sich den Kummer von der Seele! Erst vor Kurzem reichte ihr berühmter Vater Ewan McGregor (46) offiziell die Scheidung von seiner Frau Eve Mavrakis ein – nach stolzen 22 Ehejahren! Der vermeintliche Grund, weshalb die Beziehung der Vierfach-Eltern in die Brüche ging, ist eine andere Frau: Mary Elizabeth Winstead. Die beiden Darsteller lernten sich am Set der Serie "Fargo" kennen und offensichtlich auch lieben. Heftig turtelnd wurden die zwei vergangenen Oktober von Paparazzi in London erwischt. Jetzt spielt der sensible Teenie in einem Instagram-Video Gitarre und rechnet mit seinem Papa ab: “Und ich weiß nicht, ob ich vergeben soll, ich weiß nicht, ob ich es kann, ruiniere mich.”