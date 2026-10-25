Blue Ivy unterstützt Papa Jay-Z beim Konzert am Klavier

Jay-Z (56) machte seinen Konzertabend zu einem innigen Moment mit seiner Tochter: Blue Ivy Carter (14) kam am Freitagabend auf die Bühne und unterstützte ihren Vater bei seinem Auftritt. Der Rapper performte seine Hits "The Story of O.J." und "Dead Presidents", die 14-Jährige nahm am Klavier Platz und untermalte die Songs mit den sanften Klängen des Flügels. Die Zuschauer belohnten ihren Auftritt mit viel Applaus. Bevor Blue Ivy die Bühne wieder verließ, nahm der Musiker seine Tochter vor den Augen der Fans liebevoll in den Arm.

Blue Ivy war allerdings nicht der einzige Überraschungsgast des Konzerts. Die Songs "This Can't Be Life" und "Mind Playing Tricks on Me" performte Jay-Z gemeinsam mit Rap-Legende Scarface. Zu einem späteren Zeitpunkt traten dann noch DJ Khaled (50) und Sänger John Legend (47) auf die Bühne. Die drei trällerten ihr Feature "God Did", das im Jahr 2022 auf Khaleds gleichnamigem Album erschien.

Neben all den Berühmtheiten auf der Bühne versammelten sich auch unzählige weitere im Publikum. Unter anderem genoss Jay-Zs Ehefrau Beyoncé (45) den Abend. Allerdings nicht allein: Sie feierte mit ihren ehemaligen Destiny's Child-Co-Stars Kelly Rowland (45) und Michelle Williams. Auch Kendrick Lamar (39) und Rihanna (38) ließen die Hüften zur Musik ihres Kollegen schwingen. Zwischendurch nahm sich die "Diamonds"-Interpretin aber auch etwas Zeit für ihre Fans und posierte für gemeinsame Fotos.

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Getty Images Blue Ivy Carter und Jay-Z bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images John Legend und DJ Khaled beim Rhythm + Flow Fest in Atlanta

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Getty Images Kendrick Lamar und Rihanna bei den Grammy Awards 2018 in New York