PR-Trick? Harry & Meghan sollen Charles zum Vorbild nehmen

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) könnten sich bei König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) nun eine ungewöhnliche PR-Idee abschauen: Laut einem Kommentar des britischen Express würde ein gemeinsamer Gastauftritt in einer beliebten britischen Soap das Paar nahbarer wirken lassen. Auslöser für diese Überlegung ist der eher verhaltene Zuspruch bei Harrys und Meghans erstem gemeinsamen Termin seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien. Zu ihrem Auftritt in Nottingham sollen lediglich rund 150 bis 200 Menschen gekommen sein. Deutlich größer war das Interesse am selben Tag in Cardiff: Dort begrüßten wohl mehrere Hundert Menschen Charles und Camilla bei der feierlichen Eröffnung des siebten Senedd.

Wie sich royale Förmlichkeit mit britischer Popkultur verbinden lässt, haben Charles und Camilla bereits mehrfach vorgemacht, wie der Express berichtet. Charles spielte im Jahr 2000 zum 40. Jubiläum von "Coronation Street" sich selbst und war während einer Live-Sendung in einer fiktiven Nachrichtensendung zu sehen. Camilla wiederum gilt als großer Fan der Serie. Schauspieler William Roache zufolge stellt sie sogar ihr Telefon ab, um die Folgen ungestört verfolgen zu können. Beim Setbesuch zum 50. Jubiläum im Februar 2010 spazierte sie über das berühmte Kopfsteinpflaster, begrüßte die Darsteller und zapfte gemeinsam mit Beverley Callard hinter der Bar des Rovers Return ein Bier. Ein damals angeblich erwogener Gastauftritt kam allerdings nicht zustande. 2022 standen Charles und Camilla dann aber gemeinsam in einer Sonderfolge von "EastEnders" zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (†96) vor der Kamera.

Die nötige Erfahrung vor der Kamera würde Meghan bereits mitbringen: Als Schauspielerin wurde sie durch die US-Anwaltsserie Suits international bekannt. Zudem ist ihre Netflix-Reihe "With Love, Meghan" in diesem Jahr sogar für einen Daytime Emmy Award nominiert. In der Lifestyle-Reihe zeigt sich Meghan beim Kochen und bei weiteren Hobbys mit verschiedenen Gästen. Ein Gastauftritt in einer britischen Soap könnte Harry und Meghan laut dem Kommentar des Express dabei helfen, ihr öffentliches Image aufzubessern und mehr Sympathien zu gewinnen. Ob das Paar tatsächlich einmal in einer der beliebten Serien zu sehen sein wird, bleibt allerdings fraglich.

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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Imago König Charles III. bei "Coronation Street" im Jahr 2000

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Landmark Media Press and Picture/ActionPress Herzogin Meghan als Rachel Zane in "Suits"