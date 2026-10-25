Schock für Diana: Durch Skandal erfuhr sie von Charles-Date

Im November 1980 sorgte eine Meldung für Aufsehen, die später als "Royal Train Scandal" in die Royalgeschichte einging: Eine blonde Frau soll in Wiltshire heimlich in den königlichen Zug gestiegen sein, in dem sich als einziger Royal der damalige Prinz Charles (77) aufhielt – und dort mehrere Stunden geblieben sein. Die Presse berichtete damals darüber und war überzeugt, bei der Unbekannten handle es sich um Prinzessin Diana (†36), Charles' damalige Freundin. Der Sunday Mirror stellte den Vorfall als heimliches Rendezvous des frisch verliebten Paares dar, das zu diesem Zeitpunkt erst wenige Monate liiert und noch nicht verlobt war. Doch Diana selbst soll aus allen Wolken gefallen sein. Wie ihr Bruder Charles Spencer (62) in seinen Memoiren "Swan Song: Diana, My Sister" schreibt, sei Diana selbst völlig überrascht gewesen. Sie habe sich an diesem Abend etwa 80 Kilometer entfernt befunden und sei zuvor noch nie in den Zug eingeladen worden. Nach den späteren Erfahrungen in ihrer Ehe sei sie überzeugt gewesen, dass Königin Camilla (79), damals Camilla Parker Bowles, die unbekannte Frau gewesen sein müsse. Camillas damaliges Zuhause soll nur rund 30 Kilometer vom Abstellgleis entfernt gelegen haben.

Wer Charles in jener Nacht tatsächlich besucht hatte, blieb öffentlich ungeklärt. Der Buckingham-Palast wies die Darstellung, Diana sei die Frau im Zug gewesen, damals als "vollständige Erfindung" zurück. Je länger ihre Ehe dauerte, desto sicherer sei sich Diana laut ihrem Bruder jedoch gewesen, wer die geheimnisvolle Blondine gewesen sein musste: Camilla Parker Bowles. Genährt worden sei ihr Verdacht auch durch die Lage des Abstellgleises – es soll nur etwa 30 Kilometer von Camillas damaligem Zuhause entfernt gewesen sein. Diana habe zudem ein Armband entdeckt, das für Camilla bestimmt gewesen sein soll. Für ihren Bruder gehört auch dies zur belastenden Vorgeschichte dieser Ehe. König Charles III. äußerte sich erst Jahre danach öffentlich zu seiner Untreue: In einem Fernsehinterview räumte er 1994 ein, Diana während ihrer Ehe betrogen zu haben. Dies sei geschehen, nachdem ihre Verbindung "unwiederbringlich zerbrochen" gewesen sei. Zu diesem Zeitpunkt lebte das Paar bereits seit 1992 getrennt. Im Jahr 1995 forderte Queen Elizabeth II. von beiden die Scheidung. Charles und Camilla gaben sich schließlich 2005 das Jawort.

In seinem Buch zeichnet Charles Spencer das Bild einer von Beginn an unglücklichen Verbindung. Dianas Essstörungen hätten sich durch die als lieblos empfundene Ehe und den enormen Druck der Presse verschlimmert. Schon am Vorabend der Hochzeit im Juli 1981 soll der damalige Thronfolger seiner 20-jährigen Verlobten eröffnet haben, dass er sich zwar auf die Trauung freue, sie aber nicht auf jene Weise liebe, die sich Diana erhofft hatte. In "Swan Song: Diana, My Sister" gesteht ihr Bruder Charles, das Ausmaß ihrer Not zu jener Zeit nicht erkannt zu haben: "Ich hatte keine Ahnung, dass ihre Probleme mit dem Essen teilweise aus dem Gefühl entstanden, von dem Mann, den sie anbetete, nicht geliebt zu werden." Diana und Charles heirateten am 29. Juli 1981 in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale. Diana starb 1997, ein Jahr nach ihrer Scheidung.

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Getty Images Bei den Ludlow Races 1980: Lady Diana Spencer und Camilla Parker-Bowles

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Imago Prinz Charles und Lady Diana am Tag ihrer Hochzeit am 29. Juli 1981 in London

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Getty Images König Charles III. und König Camilla nach der King's Speech bei der Parlamentseröffnung in London