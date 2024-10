Hommage: Ray Nicholsons Besetzung hat einen tieferen Grund

Der Regisseur Parker Finn gab bekannt, dass er Ray Nicholson (32) für seinen neuen Horrorfilm "Smile 2" als Hommage an "The Shining" besetzt hat. In einem Interview mit Entertainment Weekly sagte Parker, dass "The Shining" sein Lieblingsfilm aller Zeiten sei und er stets versuche, darauf Bezug zu nehmen. Ray, der Sohn des legendären Schauspielers Jack Nicholson (87), übernimmt in "Smile 2" die Rolle des Paul. In dem Film ist Paul der verstorbene Freund der von Naomi Scott (31) dargestellten Pop-Ikone Skye Riley. Durch diese Besetzung möchte Parker die Verbindung zu dem klassischen Horrorfilm stärken und gleichzeitig frische Elemente in seine Fortsetzung einbringen.

Parker erzählte weiter, dass Rays Vorsprechen so beeindruckend war, dass er sich sofort an den jungen Jack erinnert fühlte. "Ray hat wirklich starke Gene mitbekommen, und sein Lächeln – ich dachte sofort: 'Oh mein Gott, es ist, als würde ich seinen Vater Jack in jungen Jahren ansehen'", verriet er gegenüber Entertainment Weekly. Die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn wurde auch von den Fans in den Sozialen Medien nicht übersehen. Ray selbst äußerte sich dazu auf der Premiere des Films gegenüber Deadline: "Mein Vater ist meine Inspiration. Ich habe jeden Abend mit ihm zu Abend gegessen. Von ihm habe ich gelernt, wie man ein Mensch ist. Natürlich sind wir uns also irgendwie ähnlich." Er fügte hinzu, dass sein Vater sein "Held" sei und er stolz darauf sei, in seine Fußstapfen zu treten.

Die Hommage an "The Shining" geht über die Besetzung hinaus. Parker gab an, dass es im Film Szenen gibt, die direkt auf den Klassiker anspielen sollen, einschließlich einer Gala-Szene, die die Atmosphäre der Bar-Szenen im Overlook Hotel einfängt. Bei der Arbeit mit Kostümdesignerin Alexis Forte fiel erneut auf, dass Rays Erscheinung in bestimmten Kostümen die Ähnlichkeit zu Jack noch verstärkte. "Sobald wir ihm das Kostüm für diese Szene angezogen hatten, sagten wir: 'Oh mein Gott, das ist 'The Shining'. Er sieht genau aus wie Jack'", so Parker.

Getty Images Jack Nicholson im Juni 2009

Getty Images Jack Nicholson und Sohn Ray beim Lakers-Spiel in Los Angeles 2023

