Lara Flynn Boyle verband Lorraine Nicholson mit Vater Jack

Jack Nicholson (87), der legendäre Schauspieler aus Filmen wie "The Shining" und "Einer flog über das Kuckucksnest", war in den späten 90er- und frühen 00er-Jahren mit der "Twin Peaks"-Darstellerin Lara Flynn Boyle (54) liiert. Seine Tochter Lorraine Nicholson (34) erinnert sich in einem Essay für Vanity Fair an diese Zeit und an die besondere Rolle, die Lara in der Familie gespielt habe. Lorraine, damals ein Kind, beschreibt, wie die Schauspielerin im Bikini die Treppe hinunterstieg, um sie und ihren Bruder Ray (32) das erste Mal am Pool ihres Hauses in Los Angeles zu treffen. "Wir mussten nicht wissen, dass sie in diesem Jahr für ihre Arbeit an "The Practice" für einen Emmy nominiert worden war, damit mein Bruder und ich wussten, dass wir uns in der Gegenwart einer mächtigen Person befanden", erinnert sich Lorraine.

Laut Lorraine war Laras Rolle in der Familie mehr als die einer bloßen Partnerin. Sie beschreibt, dass ihr Vater oft Schwierigkeiten gehabt habe, sich mit seinen Kindern zu verbinden und dass das Haus in Los Angeles oft von einer fast "mausoleumhaften Stille" geprägt war. Lara jedoch sei "die Mary Poppins von Mulholland Drive" gewesen, die Barbie mit Lorraine gespielt habe und in ihrem Zimmer geschlafen, wenn sie schlecht träumte. Für Jack habe Lara als Brücke zu seinen Kindern fungiert und gemeinsame Aktivitäten ermöglicht, die zuvor nie stattgefunden hätten. Von gemeinsamen Spielen wie Uno bis hin zu Ausflügen wie Wildwasser-Rafting in Aspen – Lara habe eine neue Dynamik in die Familie gebracht, erzählt Lorraine. Selbst in Momenten, in denen Jack sich über verlorene Spiele aufgeregt habe, habe Lara es verstanden, ihn zu beruhigen und wieder ins Familiengeschehen einzubinden.

Lorraine beschreibt Lara als eine Figur, die sie durch ihre eigene unsichere Jugend begleitet habe und ihr geholfen habe, sich über kleine Makel hinwegzusetzen. Doch auch wenn Lorraine damals gespürt habe, dass die Beziehung zwischen ihrem Vater und Lara nicht dauerhaft sein würde, sei ihr Verlust für sie schmerzhaft gewesen. Nach der Trennung der beiden sei der Kontakt zu Lara abgebrochen und sie habe die Schauspielerin seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Dennoch hinterließ Lara auf Lorraine einen bleibenden Eindruck. "Ich trage so viel von ihr in mir. In Lara sah ich Eigenschaften, die mir gefielen – ihren respektlosen Sinn für Humor, ihre Weigerung, sich anzupassen, ihr Mitgefühl für die Unterlegenen – und machte sie zu meinen eigenen", schreibt sie. Für Lorraine bleibe diese Zeit unvergessen, denn durch Lara habe die Familie Nicholson einen neuen Blick auf sich selbst erhalten.

Getty Images Jack Nicholson und Tochter Lorraine Nicholson

Getty Images Lorraine Nicholson im März 2024

