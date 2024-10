Jack Nicholson und Sohn Ray haben eine besondere Verbindung

Ray Nicholson (32), Sohn der Schauspiellegende Jack Nicholson (87), hat bei der Premiere seines neuen Horrorfilms "Smile 2" über die Beziehung zu seinem berühmten Vater gesprochen. In einem Interview mit Deadline nannte er Jack liebevoll seinen "Helden" und betonte, wie sehr er von ihm bei seinen Lebensentscheidungen inspiriert wurde. Obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Generationen stammen, gäbe es zahlreiche Gemeinsamkeiten und ein großes Vertrauen zwischen ihnen, erklärte Ray.

In "Smile 2" übernimmt Ray die Hauptrolle. Auf den Werbeplakaten zum Film ist er mit einem unheimlich anmutenden Grinsen zu sehen, das eine frappierende Ähnlichkeit zu dem Grusel-Lächeln seines Vaters als Jack Torrance in "The Shining" aufweist. Der 32-Jährige gab zu, dass er viele Eigenschaften seines Papas übernommen habe. "Ich habe ihn studiert. So habe ich gelernt, ein Mensch zu sein", sagte er gegenüber Deadline. Trotz der Ratschläge seines Vaters wolle er jedoch seinen eigenen Weg gehen. "Ich liebe ihn. Ich bin das glücklichste Kind der Welt.", fügte Ray lächelnd hinzu.

Ray ist eines von Jacks sechs Kindern und teilt eine enge Bindung mit seinem Vater. Seit 2006 ist er als Schauspieler aktiv und baut seine Karriere seither kontinuierlich auf. Jack, der inzwischen 87 Jahre alt ist, hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und genießt ein ruhiges Leben in seinem Haus am Mulholland Drive in Beverly Hills. Wenn Jack doch einmal in der Öffentlichkeit auftaucht, ist Ray oft an seiner Seite, wie zuletzt im Mai 2023 bei einem Lakers-Spiel in Los Angeles.

Getty Images Ray Nicholson bei der Premiere von "Smile 2" in Los Angeles, 2024

United Archives GmbH Jack Nicholson in "Shining", 1980

