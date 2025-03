Ray Nicholson wuchs im Schatten seines berühmten Vaters auf

Ray Nicholson (33), der Sohn der Hollywoodlegende Jack Nicholson (87), hat in einem Interview offenbart, wie es war, im Schatten seines berühmten Vaters aufzuwachsen. Ray erklärte gegenüber dem Magazin People, dass er als Kind "ein dicklicher Junge" gewesen sei und sich oft gemobbt gefühlt habe. "Ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, das man für diesen Job braucht", sagte Ray, der ursprünglich Astronaut oder Sportagent werden wollte, bevor er seine Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckte. Zwar habe er stets ein Bein in der Tür gehabt, doch er habe sich immer darum bemüht, unabhängig von seinem berühmten Nachnamen wahrgenommen zu werden.

Der Druck, in die Fußstapfen seines dreifach Oscar-prämierten Vaters zu treten, sei für Ray jedoch lange Zeit erdrückend gewesen. "Jeder sagte mir: 'Du bist sein Kind, du musst Schauspieler werden.' Das war das Letzte, was ich wollte", erinnerte sich der Schauspieler, der sein Talent inzwischen in Filmen wie "Licorice Pizza" und "Smile 2" beweisen konnte. Erst nach Jahren der Selbstfindung und durch die Unterstützung seiner Mutter Rebecca Broussard habe Ray den Mut gefasst, die Schauspielerei ernsthaft zu verfolgen. "Sie hat mir beigebracht, wie wichtig es ist, ein Herz zu haben und menschlich zu bleiben", erzählte er USA Today. Seine Mutter sei der Grund, warum er heute so bodenständig sei, trotz seines prominenten Hintergrunds.

Ungeachtet der unvermeidlichen Vergleiche mit seinem Vater, dem Star aus Kultfilmen wie "Shining" und "Einer flog über das Kuckucksnest", findet Ray, dass die beiden sehr unterschiedliche Menschen seien. "Er ist mein Held, aber ich wollte meinen eigenen Weg finden", sagte er. Dennoch sei die Schauspielerei zu einer Art "Liebessprache" zwischen Vater und Sohn geworden. Privat verbindet die beiden eine enge Beziehung: "Ich habe jeden Abend mit ihm zu Abend gegessen. So habe ich gelernt, was es heißt, ein Mensch zu sein", schwärmte Ray und betonte, dass er "das glücklichste Kind der Welt" sei, Jack als Vater zu haben.

Getty Images Jack Nicholson und sein Sohn Ray bei einem NBA-Spiel im Februar 2018

Getty Images Jack Nicholson und Sohn Ray beim Lakers-Spiel in Los Angeles, 2023

