"Promi Taste": Heiße neue Kochduelle ab April angekündigt

Bald ist es soweit: Ab dem 8. April geht die lang ersehnte neue Staffel "Promi Taste" an den Start, bei der zwölf prominente Hobbyköche gegeneinander antreten. Die Show läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr und besteht aus insgesamt sieben Folgen. Mit dabei sind unter anderem Sängerin Jeanette Biedermann (46), die Realitystars Melody Haase (32) und Jenny Elvers (53), der frühere Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (76) und Moderator Jochen Schropp (47).

Auch Profitänzerin Kathrin Menzinger (37), die ehemalige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (58), Schauspieler Andreas Hoppe, Sport-Kommentator Elmar Paulke (55), Comedian Simon Pearce (44), Video-Creator Paul Cooks und Moderator Ben Blümel greifen zum Kochlöffel. Am Jurystand sitzen die bekannten TV-Köche Tim Raue (51), Alexander Herrmann (54) und Frank Rosin (59), die gemeinsam mit Alex Kumptner (42) die Kochkünste der Promis bewerten werden. Durch die Sendung führt Model Angelina Kirsch (37), die bereits bei der Originalversion von The Taste als Moderatorin tätig ist. Gekocht wird nicht nur um die Ehre: Für den Gewinner oder die Gewinnerin gibt es neben einem Pokal auch 10.000 Euro für den guten Zweck.

Die Idee, Prominente bei "The Taste" kochen zu lassen, ist für Sat.1 nicht gänzlich neu. Bereits 2017 hatte der Sender ein Spin-Off unter dem Titel "The Taste - Promis am Löffel" ausgestrahlt, das allerdings mit einem etwas anderen Konzept arbeitete und damals am Sonntagabend lief. Die aktuelle Programmierung reiht sich ein in die erfolgreiche Promi-Schiene des Senders: Erst kürzlich ist die neue Staffel von "Promibacken" angelaufen, an die sich "Promi Taste" nun thematisch anschließt.

Joyn/Benedikt Müller "Promi Taste"-Jury

Joyn/Benedikt Müller Melody Haase bei "Promi Taste"

Joyn / Benedikt Müller Die "Promi Taste"-Teilnehmer

