Echte Liebe: "The Taste"-Star Felicitas Then ist verlobt

Felicitas Then hat ihrem Partner Ilie Bucos das Jawort gegeben – zumindest schon mal inoffiziell. Die The Taste-Gewinnerin hat sich während eines Mexiko-Urlaubs mit ihrem langjährigen Freund verlobt, wie sie jetzt gegenüber dem Portal Bunte.de verriet. Der Antrag sei dabei ohne großes Tamtam über die Bühne gegangen. "Es war total entspannt in einem Restaurant. Ganz kitschfrei und ohne Sonnenuntergang. Aber er ist trotzdem vor mir auf die Knie gegangen. Ich habe null damit gerechnet", berichtet die 39-Jährige von dem romantischen Moment mit ihrem Verlobten, der acht Jahre jünger ist als sie.

Die beiden sind bereits seit viereinhalb Jahren ein Paar und haben sich auf Ibiza kennengelernt. Ilie arbeitete damals als Barkeeper auf der Insel, während Felicitas eigentlich nur einen Mädels-Trip geplant hatte. "Wer hätte gedacht, dass man dort echte Liebe finden kann? Ich sicher nicht", erinnert sich die Fernsehköchin. Kurz darauf besuchte Ilie sie in Berlin und blieb einfach da – er zog direkt bei ihr ein, da er keine eigene Wohnung hatte. Inzwischen hat sich der 31-Jährige die deutsche Sprache nahezu perfekt angeeignet und arbeitet als Kameramann, auch für Felicitas. "Ich würde sagen, dass unsere Beziehung von Tag zu Tag besser wird", schwärmt sie.

Die Hochzeitspläne nehmen bereits konkrete Formen an. Felicitas und Ilie wollen in Berlin heiraten, und zwar "irgendwas Lässiges". Auf dem Menü stehen Austern und Pizza – doch eins steht für die TV-Köchin fest: "Ich koche diesmal nicht – auch wenn es mir schwerfallen wird, unsere Freunde einmal nicht zu verköstigen", gesteht sie. Die 39-Jährige hat damit schon zwei ihrer Kindheitsträume erfüllt: "Ich wollte Fernsehköchin werden und die Person heiraten, die ich liebe", erzählt Felicitas, die 2021 eine Krebsdiagnose erhalten hatte, aber inzwischen als geheilt gilt. Jetzt schwebt die "The Taste"-Gewinnerin auf Wolke sieben und freut sich darauf, ihr Glück mit allen Freunden zu feiern.

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Instagram / ilie.bucos Felicitas Then und ihr Partner Ilie Bucos, Dezember 2024

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Instagram / ilie.bucos Ilie Bucos und Felicitas Then, Juli 2024

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Instagram / felicitasthen Felicitas Then, TV-Köchin

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